بعد 18 عاما من الانتظار.. رجل ينجب للمرة الأولى وهذا ما فعله حين رأى فلذة كبده (فيديو)
26/4/2022-|آخر تحديث: 26/4/202212:01 PM (مكة المكرمة)
منذ 18 عاما وهو ينتظر تلك اللحظة، وعندما ناولته الممرضة مولودته الأولى لم يملك هذا الرجل نفسه فحملها وخرّ ساجدًا على أرض المستشفى شكرًا لله وهو يبكي ويصيح من شدة الفرح.
ووفق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خرّ الأب -وهو عراقي من مدينة بعقوبة- باكيًا في سجدة مع فلذة كبده، وسط زغاريد وفرحة كبيرة من الحاضرين وترديد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتفاعل كثيرون مع الفيديو المبهج وفرحة الأب بمولودته.
ويشرع للمسلم سجود الشكر عند حدوث أمر يستدعي شكر الله تعالى مثل حصول نعمة أو دفع بلاء.
وبيّن العلماء عدة أحكام تتعلق بسجود الشكر، منها:
- لا يُشترط عند أكثر الفقهاء في سجود الشكر ما يُشترط لصحّة الصّلاة من استقبال القبلة والطّهارة وغير ذلك من الأحكام.
- يُرجّح القول بأنّ سجود الشكر لا يلزم تكبير في بدايته ولا تسليم في نهايته، إذْ إنّ ذلك لم يرد عن الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- ولم يُنقل عنه.
- لا يوجد ذِكر معيّن يُذكر في سجدة الشكر، وإنّما يقول المسلم ما يناسب حاله من حمد وثناء وشكر لله تعالى.
- لا يصحّ سجود الشّكر إذا بُشّر الإنسان بما يسرّه وهو يصلّي.
- يجوز قضاء سجود الشّكر إذا لم يستطع المسلم أن يأتي به في حينه.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية