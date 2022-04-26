بعد 18 عاما من الانتظار.. رجل ينجب للمرة الأولى وهذا ما فعله حين رأى فلذة كبده (فيديو)

منذ 18 عاما وهو ينتظر تلك اللحظة، وعندما ناولته الممرضة مولودته الأولى لم يملك هذا الرجل نفسه فحملها وخرّ ساجدًا على أرض المستشفى شكرًا لله وهو يبكي ويصيح من شدة الفرح.

ووفق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خرّ الأب -وهو عراقي من مدينة بعقوبة- باكيًا في سجدة مع فلذة كبده، وسط زغاريد وفرحة كبيرة من الحاضرين وترديد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتفاعل كثيرون مع الفيديو المبهج وفرحة الأب بمولودته.

ويشرع للمسلم سجود الشكر عند حدوث أمر يستدعي شكر الله تعالى مثل حصول نعمة أو دفع بلاء.

وبيّن العلماء عدة أحكام تتعلق بسجود الشكر، منها: