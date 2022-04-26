سرقة لم تكتمل.. لصوص اقتلعوا صرّافًا آليًا فكانت نهايتهم داخل حفرة عميقة (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا لسرقة جهاز صراف آلي من أحد البنوك في الهند.

ويظهر التسجيل الذي نشرته وسائل إعلام محلية استعانة اللصوص بجرّافة كبيرة مخصصة لعمليات عمليات البناء والهدم، لتحطيم آلة الصراف الآلي واستخراج الخزنة التي تحتوي على الأموال بداخلها.

ولم يكتب لعملية السرقة النجاح حيث علقت الجرافة في حفرة عميقة عند محاولة الهرب من السلطات، ما اضطرهم إلى الفرار وترك الخزنة في محلها.

وقال مسؤول بشرطة مدينة سانجلي في ولاية ماهاراشترا “بعد أن أخرجوا ماكينة الصراف الآلي، علقت الجرافة في حفرة عميقة، وسقطت ماكينة الصراف الآلي في الحفرة”.

وأضاف “حاول اللصوص كسر الصراف لكنهم فشلوا. وتركوا السيارة وماكينة الصراف الآلي خلفهم وفروا من المكان”.

وأوضح أنهم يشتبهون في تورط شخصين أو ثلاثة في محاولة السرقة. وقال بيدري إنه تم استدعاء موظفي البنك وفتحت قضية الصراف الآلي.