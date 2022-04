سرقة لم تكتمل.. لصوص اقتلعوا صرّافًا آليًا فكانت نهايتهم داخل حفرة عميقة (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا لسرقة جهاز صراف آلي من أحد البنوك في الهند.

ويظهر التسجيل الذي نشرته وسائل إعلام محلية استعانة اللصوص بجرّافة كبيرة مخصصة لعمليات عمليات البناء والهدم، لتحطيم آلة الصراف الآلي واستخراج الخزنة التي تحتوي على الأموال بداخلها.

Money #stolen from #ATM #Sangli (Mah) – latest and most sophisticated technology ☺️😢😢 pic.twitter.com/aKRcA3gWiW

— Rupin Sharma (@rupin1992) April 26, 2022