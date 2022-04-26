منوعات|تركيا

حقق ملايين المشاهدات.. هكذا رسم معلم تركي البسمة على وجوه تلاميذه (فيديو)

المعلم خلوصي شاكير مع طلابه في المدرسة الابتدائية (تويتر)
26/4/2022

رَسم معلم تركي البسمة على وجوه تلاميذه عندما وضع مرآة داخل صندوق، وقال لهم إنّه وضع صورة أحب تلميذ إليه داخل الصندوق.

وتوجّه التلاميذ واحدًا تلو الآخر لرؤية الصورة بداخل الصندوق، ليشاهد نفسه، وكان رد فعل الأطفال ظريفًا إذ شعر كل منهم بالخجل.

والتقط المعلم خلوصي شاكير هذه اللحظات في فيديو من خلال كاميرا هاتفه، ونشرها عبر حسابه على تويتر.

ولقي مقطع الفيديو استحسانًا كبيرا من طرف الناشطين، وحظي بأكثر من مليوني مشاهدة بعد أيام من نشره وسط إشادة من المغردين والأتراك بمبادرته وإنسانيته مع طلابه واهتمامه بهم.

ويشارك المعلم دائماً طلابه نشاطات طريفة في الفصل ويظهر المحبة بينه وبين طلابه بشكل كبير.

واختار المعلم أن يسرح شعر التلميذات يوم 8 مارس/آذار وهو اليوم العالمي للمرأة.

وكتبت الناشطة ايبيك تورك “اسم العيد عيد الطفل، عيد مبارك على هؤلاء الأطفال ذوو الابتسامة الجميلة”.

وتحتفل تركيا في 23 أبريل/نيسان بعيد “السيادة الوطنية” الذي خصصه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك  للطفل.

وغردت الناشطة عائشة غول “الدنيا التي فيها أطفال جميلة ويمكن العيش فيها”.

وعلّقت ناشطة أخرى بأن الفكرة جميلة، وقالت أخرى إنها ستستمر في مشاهدة الفيديو لمدة أسبوع.

ورأى أونفر مصطفى أنه من الضروري ترك آثار لا تُنسى لدى الأطفال حتى يتمكنوا من تذكرها وروايتها بسعادة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند