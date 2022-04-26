حقق ملايين المشاهدات.. هكذا رسم معلم تركي البسمة على وجوه تلاميذه (فيديو)

رَسم معلم تركي البسمة على وجوه تلاميذه عندما وضع مرآة داخل صندوق، وقال لهم إنّه وضع صورة أحب تلميذ إليه داخل الصندوق.

وتوجّه التلاميذ واحدًا تلو الآخر لرؤية الصورة بداخل الصندوق، ليشاهد نفسه، وكان رد فعل الأطفال ظريفًا إذ شعر كل منهم بالخجل.

"En sevdiğim öğrencinin resmini kutuya koydum" dedim. Oynat bakalım 😍 pic.twitter.com/jg8togfl8u — TRoll_ogretmen (@OgretmenTroll) April 22, 2022

والتقط المعلم خلوصي شاكير هذه اللحظات في فيديو من خلال كاميرا هاتفه، ونشرها عبر حسابه على تويتر.

ولقي مقطع الفيديو استحسانًا كبيرا من طرف الناشطين، وحظي بأكثر من مليوني مشاهدة بعد أيام من نشره وسط إشادة من المغردين والأتراك بمبادرته وإنسانيته مع طلابه واهتمامه بهم.

ويشارك المعلم دائماً طلابه نشاطات طريفة في الفصل ويظهر المحبة بينه وبين طلابه بشكل كبير.

Bir de ünlü harfleri böyle görün😎 pic.twitter.com/55aD13HdWd — TRoll_ogretmen (@OgretmenTroll) March 19, 2022

واختار المعلم أن يسرح شعر التلميذات يوم 8 مارس/آذار وهو اليوم العالمي للمرأة.

8 Mart Dünya Günü 🌸Hep çiçek, hep gülün kızlarım, hep mutlu olun baş tacı kadınlar 💙 pic.twitter.com/NXBkGZgA4V — TRoll_ogretmen (@OgretmenTroll) March 8, 2022

1. Sınıf öğrencilerimi ilk defa maskesiz gördüm. Çok güzellermiş 😍 pic.twitter.com/c4aXtKZenm — TRoll_ogretmen (@OgretmenTroll) February 24, 2022

وكتبت الناشطة ايبيك تورك “اسم العيد عيد الطفل، عيد مبارك على هؤلاء الأطفال ذوو الابتسامة الجميلة”.

Bayramın adı çocuk😊😍

Güzel gülüşlü çocukların bayramı kutlu olsun😁😁 https://t.co/CfS3i8IYx6 — kelebekli zaman🦋🌼 (@ipektrk10) April 23, 2022

وتحتفل تركيا في 23 أبريل/نيسان بعيد “السيادة الوطنية” الذي خصصه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك للطفل.

وغردت الناشطة عائشة غول “الدنيا التي فيها أطفال جميلة ويمكن العيش فيها”.

Bu dünya siz vardınız diye güzel

Bu dünya siz gülüyorsunuz diye yaşanabilir çocuklar #ulusalegemenlikvecocukbayramı https://t.co/j5qcKN8Q1U — Qumrike (@AysegulGnn) April 23, 2022

وعلّقت ناشطة أخرى بأن الفكرة جميلة، وقالت أخرى إنها ستستمر في مشاهدة الفيديو لمدة أسبوع.

onumuzdeki bir hafta devamli izleyecegim video fazla tatli oluslarindan aglicam https://t.co/8Dzb95wzZw — veronika (@superbireyim) April 24, 2022

ورأى أونفر مصطفى أنه من الضروري ترك آثار لا تُنسى لدى الأطفال حتى يتمكنوا من تذكرها وروايتها بسعادة.