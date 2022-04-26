بدأت رحلتها مع الإسلام بعمر 84.. بريطانية تشارك متابعيها يومياتها مع الصيام (فيديو)

توثق السيدة البريطانية مريم، أو ماري كما كانت تعرف سابقا، تجربتها مع صيام شهر رمضان للعام الثالث بعد اعتناقها للإسلام عام 2019.

وتنشر مريم، 87 عاما، عبر حسابها على الإنستغرام (الذي تديره إحدى صديقاتها) مقاطع فيديو وصورا منذ بدء رحلتها مع الإسلام.

وتفاعل كثيرون مع مقطع لمريم تحدثت فيه عن حبها للصوم بعد تساؤلات للمتابعين بشأن صيامها رغم كبر سنها.

واستنكرت مريم التساؤلات، وقالت: “هذا غير صحيح، دعوني وشأني!” فقالت لها صديقتها: “تبلغين من العمر 87 عامًا، ولكنك لا زلت ترغبين بالصيام؟” لتجيبها مريم: “نعم بالطبع أريد ذلك”.

وأضافت مريم: “هذه حياتي، الإسلام هو حياتي، وسيكون كذلك دائمًا، حتى أذهب إلى الجنة، لا أعرف هل سأكون على قيد الحياة في السنة القادمة، لكنني على الأقل سأذهب إلى الجنة”.

وقالت مريم إنها ستعيش مسلمة وتموت مسلمة، مضيفة: “عندما أذهب إلى الجنة، سأتيقن بأنني فعلت الصواب، ولن يوقفني شيء أو أحد عن هذا”.

وفي مقطع آخر عبرت مريم عن سعادتها الكبير بحجابها الجديد الذي اشترته لها صديقتها.

وتتناول مقاطع أخرى على حساب مريم على انستغرام تعلمها الصلاة وتلاوة القرآن وغيرها من شعائر وتعاليم الإسلام.

وتقول مريم في أحد المقاطع إنها لم تشعر من قبل في حياتها بهذا القدر من الحب والسعادة مثل الذي شعرت به بعد اعتناقها الإسلام.