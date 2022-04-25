زوجته طبيبته وعُكّازه و90% من أكلهم خُبز.. نازح سوري مريض يروي مأساة عمرها 5 سنوات (فيديو)

“لا أقدر على الحمية والدواء تكلفته عالية”.. بهذه الكلمات وصف النازح السوري أحمد هدى وضعه الصحي الخطير إذ يعاني من تلف بالأعصاب جراء إصابته بداء السكري الشبابي منذ 25 عامًا.

يقول أحمد للجزيرة مباشر “عمري 46 عامًا وأنا مصاب بداء السكري، وابني الكبير مصاب بنفس المرض، وأصبت منذ 5 سنوات بتلف الأعصاب وأصبحت شبه عاجز بسبب إصابتي من فترة لأخرى بتقرحات في رجليّ تؤدي إلى بتر في الأصابع، كما أصبت بغرغرينا في بعض أصابع يدي مما أدى إلى بترها”.

ويضيف “أتألم كثيرًا في المشي والحركة وأحتاج لمن يساعدني للدخول إلى الحمام وغيره وأستعين بزوجتي أو بأحد من أولادي”.

%90 من طعامنا خُبز

ويتابع “الألم لا يطاق ولا يوجد علاج لتلف الأعصاب وأتناول المسكنات فقط، ذهبت لأطباء كثيرين وأعطوني أدوية ولكن ما في علاج”.

ويردف “علاج مرض السكري هو الحمية وأن أتناول طعامًا صحيًا مثل الخضروات واللحم الأبيض أو الأحمر من دون دهن، والخبز الأسمر وليس الأبيض، ونحن 90% من طعامنا خبز أبيض ونطبخ يومًا واحدًا بالأسبوع فقط”.

الزوجة السند

وتعمل زوجة أحمد خارج البيت لإعالة الأسرة وتقوم برعاية زوجها المريض، فهي العكّاز الذي يتكئ عليه وتعلّمت التمريض لتطبيبه داخل البيت.

ويحتاج أحمد إلى غذاء خاص يناسب حمية مرض السكري وأدوية باستمرار لكنه لا يستطيع تأمين الغذاء اللازم ويقتطع من قوت الأسرة لتأمين الدواء.