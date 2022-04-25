رجل يعضّ كلبًا بوليسيًا ويطعنه أثناء محاولته الهروب من الشرطة (شاهد)

أُصيب كلب بوليسي في مدينة فيرفيلد شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعضّ وطعن من لصّ اقتحم منزل سيدة مسنّة بهدف السطو والسرقة.

وقالت شرطة فيرفيلد إن الرجل بدا وكأنه تحت تأثير المخدرات، ونُقل الكلب إلى المستشفى البيطري لتلقي العلاج والتعافي في المنزل مع معالجه.

وتلقى مركز الشرطة بلاغًا عن سطوٍ على منزل سيدة مُسنّة أعقبه بلاغ آخر من أحد موظفي شركة أمازون عن اعتداء من رجل في نفس المنطقة سرق شاحنته وهدده بالقتل.

وتمكن الضباط من ضبط الرجل البالغ من العمر 44 عامًا وهو يركض داخل منزل الضحية الأولى فحاولوا إخراجه من دون جدوى، مما دفعهم إلى دخول المنزل برفقة كلب مدرّب.

وحاولت الشرطة باستخدام تقنيات وأدوات خفض التصعيد إقناع الرجل بتسليم نفسه ودخل الضباط إلى منزل الضحية في محاولة للقبض عليه.

وذكرت الشرطة في منشور على فيسبوك أن الرجل هاجم الكلب خلال محاولة القبض عليه وعضّه في وجهه ثم طعنه بسكين على جانبه الأيسر.

بدوره، أصيب الرجل إصابات عديدة ونُقِل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولم توضح الشرطة ما إذا كانت تلك الإصابات بسبب العراك مع الكلب أم بسبب المخدرات.

واحتجزت الشرطة المتهم في سجن مقاطعة سولانو للاشتباه في تورطه في عملية سرقة وإيذاء كلب بوليسي وعرقلة موظف عام.

وأظهرت سجلات السجن على الإنترنت أنه يواجه أيضًا انتهاكًا لإطلاق سراح مشروط.

وتقع مدينة فيرفيلد على بعد حوالي 50 ميلًا (80 كيلومترًا) شمال شرق سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.