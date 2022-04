تداولت منصات التواصل الهندية فيديو لمئات المسلمين من أبناء مدينة مايسور بولاية كارناتاكا جنوبي الهند وهم يشاركون في تشييع امرأة هندوسية تحقيقًا لوصيتها وهي على فراش الموت.

وحُمل جثمان الهندوسية “جاياما” على أكتاف مسلمين وجابوا به شوارع المدينة يوم السبت الماضي، وفقًا للفيديو المتداول.

Mysore: The final rituals of a Hindu mother Jayamma was carried by local muslim residents of ghousia nagar as per her last wish. Her family has been living there for 40years and while in death bed she had requested muslims to perform her last rites.

1/n pic.twitter.com/O9Y9c2XPsH — Mohammed Irshad (@Shaad_Bajpe) April 23, 2022

وذكرت وسائل إعلام محلية هندية أن هذه السيدة كانت تعيش منذ 40 عامًا هي وعائلتها في حيّ بالمدينة تسكنه أغلبية من المسلمين، وأنها هي وعائلتها كانوا على علاقة طيبة بجيرانهم وأصدقائهم المسلمين في الحيّ.

وذكرت عائلة المتوفاة لصحيفة (إنديان إكسبريس) الهندية أن السيدة كانت تعاني على فراش الموت منذ أسابيع حيث كشفت عن آخر أمانيها وهي أن يشيعها “أبناؤها المسلمون” في الحي، وهو ما حدث بالفعل.

Her son further says it was my mother's say that "Tomorrow if I die my muslim children will come to perform my funeral."

"Today was Friday, they said they will come after Friday prayers and will look after everything, and they did so, I cannot thank them in words" he added.

3/n — Mohammed Irshad (@Shaad_Bajpe) April 23, 2022

وذكر نجل المتوفاة أن والدته قالت “إذا متّ غدًا، أبنائي المسلمون سيأتون لأداء جنازتي” وأضاف “اليوم كان الجمعة. قالوا إنهم سيأتون بعد صلاة الجمعة وسيهتمون بكل شيء، وقد فعلوا ذلك، ولا يمكنني أن أشكرهم بالكلمات”.

وأفادت الصحيفة الهندية بأنه على الرغم من أن تشييعها كان يشبه الجنائز الإسلامية فإن جثتها أُحرقت في نهاية المطاف طبقًا للعقيدة الهندوسية.

The India that will lead us to prosperity❤️❤️❤️ https://t.co/SHi3cTPNFX — Mohammed Futurewala (@MFuturewala) April 23, 2022

وقوبل فيديو الجنازة بإشادة واسعة من قبل عدد كبير من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصف الناشط الهندي (محمد فيوتشروالا) الواقعة بأنها “تمثل الهند التي ستقودنا إلى الازدهار”.

واستغل نشطاء آخرون الواقعة لمهاجمة التطرف والكراهية وعلّق الناشط (فيناي سرينيفاسا) على الفيديو قائلًا “يريد المتطرفون الهندوس منا أن نصدق أن كل شخص يؤمن بالكراهية فقط، نحن بحاجة لأن نظهر لهم أن الكراهية ليست طبيعية أو منتشرة”.

Sangh wants us to believe everyone only believes in hate. We need to keep showing them that hate is not natural or as widespread. Thanks for the many examples you have shown @Shaad_Bajpe https://t.co/DfM3DDmitS — vinaysreenivasa ವಿನಯ (@vinaysreeni) April 23, 2022

وتشهد مدن وولايات هندية منذ أكثر من سنتين حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقلية المسلمة، ترافقها أحيانًا أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرّفة تحمل عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وتذهب منظمات حقوقية هندية إلى أن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد تهدف إلى تمييز الهندوس عن باقي الأقليات داخل الهند، ويسهم رئيس وزراء الهند ناريندا مودي منذ توليه السلطة عام 2014 في زيادة سطوتها في البلاد.

ويشكّل المسلمون نحو 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.