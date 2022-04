شاهد: أردوغان يهزم طلابا جامعيين في تنس الطاولة

أثبت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفوقه ليس على طاولة السياسة فحسب بل في لعبة تنس الطاولة أيضًا بعد تغلبه على عدد من طلاب الجامعة بمدينة إسطنبول في مباراة أقيمت على هامش حفل إفطار رمضاني.

وأقام أردوغان إفطارًا مع الطلاب في مجمع معمار سنان للبنين في منطقة مالتيبي ضمن عدد من حفلات الإفطار التي يقيمها مع مختلف فئات المجتمع طوال شهر رمضان الكريم.

وشارك الرئيس الطلاب مباراة تنس الطاولة عقب الإفطار، وفاز عليهم بمشاركة جيوفاني جيديتي مدرب فريق تركيا الوطني للكرة الطائرة النسائية، والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع الطلاب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وأثنى بعضهم على مهارة الرئيس ولياقته البدنية العالية حيث نافس الطلاب بنشاط.

ولاحظ البعض أن الرئيس التركي يمسك المضرب بطريقة خاطئة، إلا أنه فاز على الطلاب رغم ذلك.

وقال أحد المستخدمين “على حد علمي، يلعب الرئيس التنس بشكل متكرر، ويفوز دائمًا عندما يحمل المضرب بهذه الطريقة”.

وأشار الرئيس أردوغان -عبر حسابه الرسمي على تويتر- إلى ارتفاع عدد الرياضيين الأتراك من 278 ألفًا إلى أكثر من 11 مليونًا و 300 ألف رياضي، وقيام الحكومة التركية بتجهيز 4126 منشأة رياضية بالكامل.

