“الطلقة”.. كلب أوكراني يتحوّل إلى بطل بعد مساهمته في إنقاذ عشرات الأرواح (فيديو)

ذاع صيت الكلب باترون (الطلقة) خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، بعد أن ساعد كتيبة تفكيك الألغام الأوكرانية.

واكتشف باترون -البالغ من العمر 30 شهرًا- عشرات الألغام في مدينة تشيرنيهيف شمالي البلاد، قبل أن تُبطل القوات الأوكرانية مفعولها.

وتلقى الكلب تدريبًا لتطوير حاسة الشم لديه. وقال موقع (بيبل) الأمريكي إن باترون ساعد في تحييد 90 عبوة ناسفة منذ فبراير/شباط الماضي.

ونشرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية صورًا على فيسبوك لباترون مع طفل يحمله، وقالت إن “الكلب الطلقة يحظى بحب الكبار والصغار على حد سواء”.

وكان مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات قد نشر مقطع فيديو يُظهر باترون أثناء العمل مرتديًا سترته الواقية.

وجاء في التغريدة “كلب يُدعى باترون، يعمل مع رجال الإنقاذ. ذات يوم، ستتحول قصته إلى فيلم، لكنه في الوقت الحالي يؤدي واجباته المهنية بأمانة”.

A dog called Patron, who works with SES rescuers in Chernihiv, has helped defuse nearly 90 explosive devices since the beginning of the full-scale invasion 🐶 One day, Patron's story will be turned into a film, but for now, he is faithfully performing his professional duties. pic.twitter.com/2PpT8p4Yfr

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 19, 2022