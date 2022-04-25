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“الطلقة”.. كلب أوكراني يتحوّل إلى بطل بعد مساهمته في إنقاذ عشرات الأرواح (فيديو)

الكلب باترون وهو يقوم بمهمته في اكتشاف الألغام (فيسبوك)
25/4/2022-|آخر تحديث: 25/4/202208:11 PM (مكة المكرمة)

ذاع صيت الكلب باترون (الطلقة) خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، بعد أن ساعد كتيبة تفكيك الألغام الأوكرانية.

واكتشف باترون -البالغ من العمر 30 شهرًا- عشرات الألغام في مدينة تشيرنيهيف شمالي البلاد، قبل أن تُبطل القوات الأوكرانية مفعولها.

وتلقى الكلب تدريبًا لتطوير حاسة الشم لديه. وقال موقع (بيبل) الأمريكي إن باترون ساعد في تحييد 90 عبوة ناسفة منذ فبراير/شباط الماضي.

ونشرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية صورًا على فيسبوك لباترون مع طفل يحمله، وقالت إن “الكلب الطلقة يحظى بحب الكبار والصغار على حد سواء”.

وكان مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات قد نشر مقطع فيديو يُظهر باترون أثناء العمل مرتديًا سترته الواقية.

وجاء في التغريدة “كلب يُدعى باترون، يعمل مع رجال الإنقاذ. ذات يوم، ستتحول قصته إلى فيلم، لكنه في الوقت الحالي يؤدي واجباته المهنية بأمانة”.

وتحوّل بذلك إلى بطل في أوكرانيا بعدما ساعد في إنقاذ العديد من الأرواح. ويحظى الكلب بمتابعة نحو 100 ألف على إنستغرام.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية