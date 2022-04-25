إعاقة وقهر وفقر.. نازح سوري فقد عينه ويده وأملاكه يقطف الحشائش ليُطعم أطفاله (فيديو)

وثّقت عدسة الجزيرة مباشر معاناة النازح السوري محمد سالم العبد الله، الذي يواجه تحديات عدة تتمثل في إعاقة جسدية وظروف نزوح صعبة وفقر معيشة.

وفقد العبد الله عينه اليسرى وكف يده اليمنى وأصيب في قدمه إصابة بالغة خلال بدايات الثورة السورية عام 2011.

وقال النازح السوري “كانت لدي أملاك وسيارات، ذهبت كلها في الحرب، وأعول 7 أبناء -أحدهم معاق- وأبي وأمي رغم ظروفي الحالية”.

اجتمعت عليه الإعاقة مع قهر النزوح والفقر.. نازح سوري يقطف الحشائش ليطعم أطفاله#سوريا #نازحون #لاجئون pic.twitter.com/TP0CSSWa0T — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2022

ويقطف العبد الله -بمساعدة أبنائه- الحشائش ويبيعها في السوق لتأمين قوت أسرته الكبيرة.

ويرجو النازح السوري أن تتاح له فرصة توفير نفقات أسرته لا سيما مع قدوم عيد الفطر المبارك.