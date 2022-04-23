هل يمكن الاعتكاف في المنزل؟ الداعية فاضل سليمان يجيب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي فاضل سليمان إنه يصحّ للمرأة أن تعتكف في منزلها، والرجل أيضًا في بعض الحالات.

وذكّر فاضل سليمان في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر بأن أصل الاعتكاف أن يكون في المسجد، إلا لمن لا تسمح لهم الظروف بذلك.

وخص الداعية من يعيشون في دول غير إسلامية أو من يتم التضييق عليهم من المسلمين، ومن لا تزال المساجد مغلقة في بلدانهم بسبب التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدّد فاضل سليمان أن كل ما ذكر هو استثناءات، في حين يُفضّل لمن لا يواجه واحدة منها الاعتكاف في المسجد.

وحث سليمان على تقسيم برنامج الأعمال الصالحة في العشر الأواخر من رمضان، موضحًا أن العبادة يجب أن تشكّل الذِّكر بتدبّر.

وأعطى سليمان مثالًا بسيد الاستغفار “اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.

وفضّل الداعية ترديد الدعاء بتدبر وتفكر عن الاستغفار السريع مرات عديدة دون تمعّن، كما أوصى بقراءة القرآن بتدبر والدعاء أيضًا.