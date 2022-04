في “يوم الأرض”.. الأمم المتحدة تحذر من “أزمة ثلاثية” تواجه العالم اليوم (فيديو)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، من أن العالم يواجه اليوم أزمة ثلاثية تتمثل في الاختلال المناخي، وفقدان الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات.

وأضاف في رسالة مسجلة بالفيديو بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي لأمّنا الأرض “هذه الأزمة الثلاثية تهدد رفاه الملايين من الناس وسبل بقائهم في جميع أنحاء العالم، ومن الواضح أن أمنا الأرض تبعث إلينا دعوة عاجلة للعمل”.

وأردف غوتيريش “الطبيعة تعاني، والمحيطات تمتلئ بالبلاستيك ويزيد معدل حمضيتها ودرجات الحرارة تتزايد، إلى جانب حرائق الغابات والفيضانات، فضلا عن موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي الذي حطم الرقم القياسي وألحق أضرارًا بملايين الأفراد”.

A triple crisis – climate change, biodiversity loss & pollution – is threatening the survival of millions of people worldwide.

There is still hope, but we need to do much more & much faster.

We have only one Mother Earth. We must do everything we can to protect her. #EarthDay pic.twitter.com/ajy22QdPaP

— António Guterres (@antonioguterres) April 22, 2022