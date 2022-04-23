لحظات مرعبة عاشتها شابة روسية في محطة مترو الأنفاق بموسكو.. شاهد ما حدث (فيديو)

مرّت شابة روسية بموقف عصيب في إحدى محطات المترو بالعاصمة الروسية موسكو عند خروجها من القطار إذ علقت به قدمها فأخذت تصارع لتحرير نفسها.

وعاشت الفتاة الروسية، لحظات مرعبة في محطة القطار، عندما علقت قدمها في الباب الأوتوماتيكي لمترو الأنفاق أثناء نزولها ولم تستطع تحرير نفسها من الباب المغلق.

وهرع المارّة والحاضرون في محاولة لتخليص الفتاة التي كانت تحاول عبثًا تخليص قدمها من الباب الموصد، حتى سقطت على الأرض.

واندفع العديد من الناس في محاولة لتقديم المساعدة بشتى الوسائل، في حين شوهد شخص يركض بعيدا عن القطار في محاولة لطلب المساعدة من جهة ما.

وازدادت حالة الخوف والفزع عندما بدأ القطار يتحرك وسط محاولات مستميتة من الفتاة والحاضرين لإنقاذ الموقف وتحرك الجميع كل الاتجاهات بحثًا عما يمكن عمله لتخليص الفتاة.

وحاول بعض الحاضرين تنبيه السائق إلى ما يجري على الرصيف وذلك بالطرق الشديد على المترو، وفي لحظة فارقة، تنبّه سائق القطار إلى ما يجري حوله فأوقف القطار.

وقالت السلطات إنه تم نقل الفتاة إلى المستشفى، وبدأت تحريات لمعرفة ملابسات الحادث.