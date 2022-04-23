أبو تريكة يوجه رسالة دعم خاصة لمبتوري الأطراف في غزة.. ماذا قال؟ (فيديو)

وجّه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة رسالة دعم خاصة إلى الأطفال والشبان مبتوري الأطراف في قطاع غزة، ضمن برنامج “عمران” الذي يقدمه المعلق الرياضي سوار الذهب خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر سوار الذهب -عبر حسابه على تويتر- جزءًا من كلمة أبو تريكة وإحدى المباريات التي لعبها مبتورو الأطراف، معلقًا عليها “من القلب إلى القلب.. رسالة محمد أبو تريكة لأبطال غزة للبتر”.

من القلب الي القلب رسالة محمد أبوتريكة لأبطال #غزة للبتر الحلقة كاملة على قناة برنامج عمران في اليوتيوب.#برنامج_عمران #برنامج_عمران2#غزة pic.twitter.com/svig2hrye0 — سوار الذهب (@SwarAlDahab) April 22, 2022

وفي رسالته قال أبو تريكة “إلى شباب وأطفال جمعية فلسطين للبتر الموجودة في غزة، كل عام وأنتم بخير، ربنا يحفظكم ويقويكم، نحن بجانبكم ونشجعكم”.

وأضاف “نحن مقصرون معكم، ولكن أنتم دائمًا تعطوننا الأمل والثبات، وربنا يرزقكم الثبات والرضا، سعيد جدًّا بحديثي معكم، وصحيح أنني لم أراكم لكنني أحبكم جدًّا، ودائمًا ما هو من القلب يصل للقلب”.

وتأتي مشاركة أبو تريكة ضمن إحدى حلقات برنامج عمران في فلسطين الأسبوع الماضي، لدعم مبتوري الأطراف من محبي كرة القدم وممارسيها.

جدير بالذكر أن نجم الأهلي المصري كان قد عبّر مرارًا عن حبه لفلسطين وتعاطفه مع غزة منذ أن كان لاعبًا، ويتذكر جميع المعاصرين احتفاله الشهير بقميص “تعاطفًا مع غزة” خلال مباراة منتخب مصر مع نظيره السوداني في كأس الأمم الأفريقية 2008.

وتفاعل مغردون مع المقطع مشيدين بالنجم المصري.

والله أحسن لاعب في العالم كله ❤️❤️@trikaofficial فلسطين 🇵🇸 🤲🏻🌙 https://t.co/o3PfxpeACQ — Ibrahim ELShehawy (@Ibra992) April 22, 2022

المعلق الجميل سوار الذهب

والأسطورة ابو تريكة ♥️♥️♥️ https://t.co/lUek4fez4H — Talal Mostafa (@talal7bokhashba) April 22, 2022