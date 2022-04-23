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أبو تريكة يوجه رسالة دعم خاصة لمبتوري الأطراف في غزة.. ماذا قال؟ (فيديو)

محمد أبو تريكة النجم السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي لكرة القدم
23/4/2022-|آخر تحديث: 23/4/202209:23 PM (مكة المكرمة)

وجّه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة رسالة دعم خاصة إلى الأطفال والشبان مبتوري الأطراف في قطاع غزة، ضمن برنامج “عمران” الذي يقدمه المعلق الرياضي سوار الذهب خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر سوار الذهب -عبر حسابه على تويتر- جزءًا من كلمة أبو تريكة وإحدى المباريات التي لعبها مبتورو الأطراف، معلقًا عليها “من القلب إلى القلب.. رسالة محمد أبو تريكة لأبطال غزة للبتر”.

وفي رسالته قال أبو تريكة “إلى شباب وأطفال جمعية فلسطين للبتر الموجودة في غزة، كل عام وأنتم بخير، ربنا يحفظكم ويقويكم، نحن بجانبكم ونشجعكم”.

وأضاف “نحن مقصرون معكم، ولكن أنتم دائمًا تعطوننا الأمل والثبات، وربنا يرزقكم الثبات والرضا، سعيد جدًّا بحديثي معكم، وصحيح أنني لم أراكم لكنني أحبكم جدًّا، ودائمًا ما هو من القلب يصل للقلب”.

وتأتي مشاركة أبو تريكة ضمن إحدى حلقات برنامج عمران في فلسطين الأسبوع الماضي، لدعم مبتوري الأطراف من محبي كرة القدم وممارسيها.

جدير بالذكر أن نجم الأهلي المصري كان قد عبّر مرارًا عن حبه لفلسطين وتعاطفه مع غزة منذ أن كان لاعبًا، ويتذكر جميع المعاصرين احتفاله الشهير بقميص “تعاطفًا مع غزة” خلال مباراة منتخب مصر مع نظيره السوداني في كأس الأمم الأفريقية 2008.

وتفاعل مغردون مع المقطع مشيدين بالنجم المصري.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند