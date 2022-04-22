فلسطينية توثق مبارزة شعرية بين والديها في جلسة عائلية (فيديو)

وثّقت ناشطة فلسطينية مبارزة شعرية بين والديها خلال جلسة عائلية في شهر رمضان، بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وظهر الوالدان وهما يتنافسان فيما بينهما على إلقاء أبيات الشعر التي يحفظونها، ويكمّل كل واحد منهما حسب آخر حرف في الجملة.

وقالت زكرى، إن والديها يحفظان الشعر، ولديهما موهبة الإلقاء وكتابة الشعر، وعنونت مقطع الفيديو عبر حسابها على تويتر: “أمسيات رمضانية أصلية ومبارزة شعرية مع أمي وأبوي”.

أمسيات رمضانية أصلية ومبارزة شعرية مع امي وابوي❤️⚔️ pic.twitter.com/1FYBOqAt2E — زكـــــرى ⭕ (@zekras_account) April 19, 2022

وقد حظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع وإشادة كبيرة من قبل النشطاء، الذين تمنّوا أن يشاركوا في جلسة مميّزة كهذه، يكون الشعر والموهبة عنوانها الأبرز.

وعبّر آخرون عن إعجابهم بالسيدة وزوجها اللذين يرددان أبيات الشعر بشكل سريع ودون تأخير، محتفين بتميّزهم وموهبتهم.

وقالت منة عبد الحليم في منشور على فيسبوك، إنه أجمل فيديو وجدته، وأنها لم تجد شيئًا تعبّر به.

وأثنت المغردة خلود على المبارزة الشعرية بين الأبوين.

ما شاء الله بجد حلوين اووووي 🥹🥹🥹🥹❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/0L31yChSPa — خُلُودْ (@khloudamr_16) April 21, 2022

وقال كمال إنه يتمنّى الجلوس في مثل هذه المجالس بين الحين والآخر.

هحس ان الحياة لسه فيها مكان للناس اللي زيي لو قعدت في قعدة زي دي كل شهرين تلاته عالاقل مثلا مرة https://t.co/bZSW4XGFYB — كَمالْ💤 (@kamalfadl001) April 21, 2022

وأثنى محمد جمال على ما شاهده، ووصف آخرون أنها من أجمل المشاهد التي صادفوها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ايه الجمال والروقان ده https://t.co/7yI1b0cZkh — Mohamed Gamal (@MGamal97_MD) April 21, 2022

ياربي مش طبيعي 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 ربنا يحميهم يارب https://t.co/SHfEpFqoFc — أَنّوس (@KinoAnas) April 21, 2022