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فلسطينية توثق مبارزة شعرية بين والديها في جلسة عائلية (فيديو)

قالت زكرى، إن والديها يحفظان الشعر، ولديهما موهبة الإلقاء وكتابة الشعر (تويتر)
21/4/2022-|آخر تحديث: 22/4/202201:46 AM (مكة المكرمة)

وثّقت ناشطة فلسطينية مبارزة شعرية بين والديها خلال جلسة عائلية في شهر رمضان، بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وظهر الوالدان وهما يتنافسان فيما بينهما على إلقاء أبيات الشعر التي يحفظونها، ويكمّل كل واحد منهما حسب آخر حرف في الجملة.

وقالت زكرى، إن والديها يحفظان الشعر، ولديهما موهبة الإلقاء وكتابة الشعر، وعنونت مقطع الفيديو عبر حسابها على تويتر: “أمسيات رمضانية أصلية ومبارزة شعرية مع أمي وأبوي”.

وقد حظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع وإشادة كبيرة من قبل النشطاء، الذين تمنّوا أن يشاركوا في جلسة مميّزة كهذه، يكون الشعر والموهبة عنوانها الأبرز.

وعبّر آخرون عن إعجابهم بالسيدة وزوجها اللذين يرددان أبيات الشعر بشكل سريع ودون تأخير، محتفين بتميّزهم وموهبتهم.

وقالت منة عبد الحليم في منشور على فيسبوك، إنه أجمل فيديو وجدته، وأنها لم تجد شيئًا تعبّر به.

 

وأثنت المغردة خلود على المبارزة الشعرية بين الأبوين.

وقال كمال إنه يتمنّى الجلوس في مثل هذه المجالس بين الحين والآخر.

وأثنى محمد جمال على ما شاهده، ووصف آخرون أنها من أجمل المشاهد التي صادفوها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند