منوعات|بريطانيا

فريق إنجليزي يرفع علم فلسطين خلال مباراة ورئيسه: ما يحدث وصمة عار على الغرب (فيديو)

دعم رئيس النادي ديل فينس، فريقه في التضامن مع الشعب الفلسطيني (غيتي)
22/4/2022-|آخر تحديث: 22/4/202208:41 PM (مكة المكرمة)

رفع لاعبو نادي كرة القدم الإنجليزي (فورست غرين روفرز) العلم الفلسطيني تضامنًا مع شعب فلسطين، خلال مباراة رسمية جمعت بينه وبين نادي (أولدهام أثليتيك).

ودعم رئيس النادي ديل فينس، فريقه في التضامن مع الشعب الفلسطيني، ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً للعلم الفلسطيني.

وقال في تغريدة: “لقد رفعنا هذا العلم اليوم في مباراة لفريق فورست غرين روفرز تضامنًا مع الفلسطينيين”.

وأشار فينس إلى الدعم العالمي للشعب الفلسطيني في مواجهة الهجوم الروسي مقارنةً بالدعم الذي يتلقاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف فينس: “تقع فلسطين تحت الحصار الإسرائيلي -جوًا وبرًا وبحرًا- منذ عقود”.

 

وطالب فينس بوقف الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي وسط تزايد وتيرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وتابع “الولايات المتحدة تضخ المليارات إلى إسرائيل لدعم اقتصادها وجنودها، وتستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع أي عمل هادف من قبل الأمم المتحدة”.

 

واستنكر فينس صمت الدول الغربية إزاء ما يحدث في فلسطين المحتلة، مؤكدًا أن “ما يحدث في فلسطين هو وصمة عار على الدول في الغرب، لأن موقفها يشكّل تناقضًا صارخًا مع ادعاءاتنا بالتفوّق الأخلاقي والحضارة والقيم الديمقراطية”.

وحصد منشور فينس تفاعلًا واسعًا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الذين أشادوا بموقفه الجريء.

ويتصدّر نادي فورست غرين روفرز، دوري الدرجة الثانية الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وانتهت مباراته التي رفع فيها العلم الفلسطيني مع فريق أولدهام، الاثنين الماضي بفوزه 2-صفر.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند