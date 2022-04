فريق إنجليزي يرفع علم فلسطين خلال مباراة ورئيسه: ما يحدث وصمة عار على الغرب (فيديو)

رفع لاعبو نادي كرة القدم الإنجليزي (فورست غرين روفرز) العلم الفلسطيني تضامنًا مع شعب فلسطين، خلال مباراة رسمية جمعت بينه وبين نادي (أولدهام أثليتيك).

ودعم رئيس النادي ديل فينس، فريقه في التضامن مع الشعب الفلسطيني، ونشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً للعلم الفلسطيني.

وقال في تغريدة: “لقد رفعنا هذا العلم اليوم في مباراة لفريق فورست غرين روفرز تضامنًا مع الفلسطينيين”.

وأشار فينس إلى الدعم العالمي للشعب الفلسطيني في مواجهة الهجوم الروسي مقارنةً بالدعم الذي يتلقاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف فينس: “تقع فلسطين تحت الحصار الإسرائيلي -جوًا وبرًا وبحرًا- منذ عقود”.

وطالب فينس بوقف الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي وسط تزايد وتيرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وتابع “الولايات المتحدة تضخ المليارات إلى إسرائيل لدعم اقتصادها وجنودها، وتستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع أي عمل هادف من قبل الأمم المتحدة”.

The conflict there has all the same ingredients as the one in Ukraine – invasion, occupation, murder of civilians, destruction of homes and hospitals – and sieges. pic.twitter.com/D6a2nqCuMz

We flew this flag at FGR’s game today. In solidarity with Palestine.

واستنكر فينس صمت الدول الغربية إزاء ما يحدث في فلسطين المحتلة، مؤكدًا أن “ما يحدث في فلسطين هو وصمة عار على الدول في الغرب، لأن موقفها يشكّل تناقضًا صارخًا مع ادعاءاتنا بالتفوّق الأخلاقي والحضارة والقيم الديمقراطية”.

وحصد منشور فينس تفاعلًا واسعًا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الذين أشادوا بموقفه الجريء.

ويتصدّر نادي فورست غرين روفرز، دوري الدرجة الثانية الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وانتهت مباراته التي رفع فيها العلم الفلسطيني مع فريق أولدهام، الاثنين الماضي بفوزه 2-صفر.

Palestine has been under siege by Israel – by air, land and sea, for decades.

The US allows this, pumps billions into Israel to support it’s economy and military and uses its veto to block any meaningful action by the UN.

— Dale Vince (@DaleVince) April 18, 2022