طيار أمريكي يتعمّد تحطيم طائرته والسلطات تسحب رخصة قيادته.. ما القصة؟ (فيديو)

اتخذت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا يقضي بسحب رخصة طيار خاص بعدما علِمت أنّه قفز من طائرته خلال تحليقها وتركها تتحطم عن قصد.

وتعمّد تريفور جاكوب (28 عامًا) تحطيم طائرته بهدف تصوير مقطع ونشره عبر قناته الخاصة على يوتيوب.

وكان جاكوب قد شارك متابعيه عبر يوتيوب لحظات هبوطه من المظلّة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، معنونًا المقطع الذي وثّقه بـ”حطمت طائرتي”، وتخطت مشاهدات هذا المقطع 1.9 مليون مشاهدة، حتى الآن.

وظهر الطيار خلال المقطع وهو يهبط بالمظلة من طائرة مدنيّة في غابة لوس بادريس الوطنية في كاليفورنيا الأمريكيّة، زاعمًا أن محرّكها قد أصيب بعطل.

وأثارت الحادثة جدلًا واستغرابًا بين المتابعين عبر منصات التواصل، وطالبوا باتخاذ إجراءات قانونيّة بحق الطيار.

وبحسب وسائل إعلام أمريكيّة، توجّهت إدارة الطيران إلى جاكوب برسالة قالت فيها “لقد أظهرت نقصًا في العناية والحكم والمسؤولية باختيار القفز من طائرة، فقط حتى تتمكن من تسجيل لقطات الحادث”.

وخاطبته “لقد فتحت باب الطيار الأيسر قبل أن تدعي أن المحرك قد تعطل”.

وأضافت في الرسالة ذاتها “تشير أفعالك الفاضحة والمتعمدة إلى أنك تفتقر حاليًا المسؤولية المطلوبة من حامل الشهادة”، واستهجنت الإدارة ارتداءه المظلة قبل إقلاعه.

ويخضع جاكوب للتحقيق بعد اتهامه بتدبير حادث تحطم الطائرة ليتمكن من التقاط مقطع مصوّر ومشاركته على قناته الشخصيّة.