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تايسون يوجه لكمات دامية لمسافر “مزعج” على متن طائرة (فيديو)

بطل الملاكمة الأمريكي السابق مايك تايسون
بطل الملاكمة الأمريكي السابق مايك تايسون (غيتي)
22/4/2022

انهال بطل الملاكمة الأمريكي السابق مايك تايسون (55 عامًا) بالضرب على راكب يبدو أنه ضايقه في إحدى الطائرات، وتسبّب البطل الشهير للضحية بكدمات على الوجه، وفق ما ذكر موقع (تي. إم. زي)، أمس الخميس.

وظهر “مايك الحديدي” في مقطع مصوّر انتشر عبر مواقع التواصل، وهو يلكم راكبًا يجلس بالكرسي الذي خلفه في الطائرة، وأشار الموقع المتخصص في أخبار المشاهير إلى أن الواقعة حصلت، الأربعاء، قبل إقلاع رحلة متوجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا.

ونقل الموقع عن أحد الشهود قوله إن تايسون -الذي حقق انتصارات عدة بين ثمانينيات القرن الفائت وتسعينياته- ضرب الراكب بعد دقائق من صعوده الطائرة.

وأوضح الشاهد نفسه أنّ الراكب الجالس وراء مايك تايسون كان يحاول باستمرار التحدث إلى الملاكم بطريقة مستفزة، فطلب تايسون منه أن يهدأ لكن من دون جدوى، ما جعل الملاكم السابق يفقد أعصابه ويضربه.

وذكر الموقع أنّ البطل السابق نزل من الطائرة، لافتًا إلى أنّ الراكب -الذي بدا ملطخًا بالدماء في إحدى الصور- تقدم بشكوى ضد تايسون.

 

ويعد مايك تايسون المولود في بروكلين أحد أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة، وكان أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في سن 20 عامًا و4 أشهر، وأثار الإعجاب بقوته والتزامه الدائم.

ومن أبرز إنجازات تايسون فوزه في 37 مباراة على التوالي في بداياته، لكن مسيرته شهدت أيضًا انتكاسات بينها تلك التي عُدت تاريخية ضد إيفاندر هوليفيلد، في 1997.

وأدين عام 1992 بتهمة الاغتصاب وسُجن نحو ثلاث سنوات، وفي 2007 أقرّ بإدمانه الكوكايين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات