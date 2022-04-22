تايسون يوجه لكمات دامية لمسافر “مزعج” على متن طائرة (فيديو)

انهال بطل الملاكمة الأمريكي السابق مايك تايسون (55 عامًا) بالضرب على راكب يبدو أنه ضايقه في إحدى الطائرات، وتسبّب البطل الشهير للضحية بكدمات على الوجه، وفق ما ذكر موقع (تي. إم. زي)، أمس الخميس.

وظهر “مايك الحديدي” في مقطع مصوّر انتشر عبر مواقع التواصل، وهو يلكم راكبًا يجلس بالكرسي الذي خلفه في الطائرة، وأشار الموقع المتخصص في أخبار المشاهير إلى أن الواقعة حصلت، الأربعاء، قبل إقلاع رحلة متوجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا.

ونقل الموقع عن أحد الشهود قوله إن تايسون -الذي حقق انتصارات عدة بين ثمانينيات القرن الفائت وتسعينياته- ضرب الراكب بعد دقائق من صعوده الطائرة.

وأوضح الشاهد نفسه أنّ الراكب الجالس وراء مايك تايسون كان يحاول باستمرار التحدث إلى الملاكم بطريقة مستفزة، فطلب تايسون منه أن يهدأ لكن من دون جدوى، ما جعل الملاكم السابق يفقد أعصابه ويضربه.

Mike Tyson appears to beat up some fan that pissed him off while on a plane. check us out https://t.co/y8GocwtdCH pic.twitter.com/HL4UzVQMW9 — Fight Scout (@FightScoutApp) April 21, 2022

Tyson couldn’t possibly be more in the right https://t.co/xHUGCBuyTv pic.twitter.com/RzstEWxIgl — feitelberg (@FeitsBarstool) April 21, 2022

وذكر الموقع أنّ البطل السابق نزل من الطائرة، لافتًا إلى أنّ الراكب -الذي بدا ملطخًا بالدماء في إحدى الصور- تقدم بشكوى ضد تايسون.

When it’s been 5 minutes and you haven’t said anything stupid to Mike Tyson pic.twitter.com/lMZljsnJED — As Shopped As It Gets (@AsShopped) April 21, 2022

ويعد مايك تايسون المولود في بروكلين أحد أبرز الأسماء في تاريخ الملاكمة، وكان أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في سن 20 عامًا و4 أشهر، وأثار الإعجاب بقوته والتزامه الدائم.

ومن أبرز إنجازات تايسون فوزه في 37 مباراة على التوالي في بداياته، لكن مسيرته شهدت أيضًا انتكاسات بينها تلك التي عُدت تاريخية ضد إيفاندر هوليفيلد، في 1997.

وأدين عام 1992 بتهمة الاغتصاب وسُجن نحو ثلاث سنوات، وفي 2007 أقرّ بإدمانه الكوكايين.