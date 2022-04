فيديو أثار غضبا واسعا.. شرطة نيويورك توقف صبيا أسود لسرقته كيس رقائق بطاطا (فيديو)

أعلنت شرطة نيويورك أنها تحقق في فيديو متداول يُظهر عناصر تابعين لها وهم يوقفون صبيا أسود عمره ثمانية أعوام بعد ضبطه وهو يسرق كيسًا من رقائق البطاطا.

ويُظهر الفيديو -الذي وصل عدد مشاهداته الى أكثر من خمسة ملايين على تويتر- الصبي وهي يبكي ويداه خلف ظهره بينما يقتاده ضابط شرطة أبيض من قسم شرطة مدينة سيراكيوز إلى سيارة دورية.

ويمكن سماع مصور الفيديو وهو يقول للشرطي “ماذا الذي ستفعله؟”، ليجيبه الأخير وهو يمسك بالصبي “احزر، احزر ما الذي سأفعله”!

ثم يرد شرطي آخر بأن الصبي “يسرق أشياء”، قبل أن يتهمه المصور بمعاملته على أنه “مجرم” ويعرض دفع ثمن كيس رقائق البطاطا وسط صراخ الطفل.

This is what Democrats and Republicans are supporting when they increase police budgets. This is the Syracuse police arresting a child over a bag of chips. pic.twitter.com/FBlUPZJGGs

— 🅹🅾🅴🆈աrecκ ☭ (@joeywreck) April 19, 2022