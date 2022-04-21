فيديو أثار غضبا واسعا.. شرطة نيويورك توقف صبيا أسود لسرقته كيس رقائق بطاطا (فيديو)

أعلنت شرطة نيويورك أنها تحقق في فيديو متداول يُظهر عناصر تابعين لها وهم يوقفون صبيا أسود عمره ثمانية أعوام بعد ضبطه وهو يسرق كيسًا من رقائق البطاطا.

ويُظهر الفيديو -الذي وصل عدد مشاهداته الى أكثر من خمسة ملايين على تويتر- الصبي وهي يبكي ويداه خلف ظهره بينما يقتاده ضابط شرطة أبيض من قسم شرطة مدينة سيراكيوز إلى سيارة دورية.

ويمكن سماع مصور الفيديو وهو يقول للشرطي “ماذا الذي ستفعله؟”، ليجيبه الأخير وهو يمسك بالصبي “احزر، احزر ما الذي سأفعله”!

ثم يرد شرطي آخر بأن الصبي “يسرق أشياء”، قبل أن يتهمه المصور بمعاملته على أنه “مجرم” ويعرض دفع ثمن كيس رقائق البطاطا وسط صراخ الطفل.

This is what Democrats and Republicans are supporting when they increase police budgets. This is the Syracuse police arresting a child over a bag of chips. pic.twitter.com/FBlUPZJGGs — 🅹🅾🅴🆈աrecκ ☭ (@joeywreck) April 19, 2022

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصبي الذي أُطلق سراحه فيما بعد دون توجيه تهمة إليه يبلغ ثمانية أعوام فقط.

من جانبها وصفت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول الفيديو بأنه “يفطر القلب”، وقالت للصحفيين إن “الكثير منا آباء وامهات، ولا يسعكم إلا أن تتخيلوا خوف الطفل الذي أُجبر أن يعيش هذه التجربة”.

ونشرت شرطة سيراكيوز بيانًا على تويتر يوم الثلاثاء قالت فيه إن “الحادث وسلوك الضباط والكاميرات التي يضعونها على أجسامهم قيد المراجعة”، لافتة أن “القاصر المشتبه بقيامه بالسرقة لم يتم تقييده بالأصفاد”.

Information Release pic.twitter.com/mmv81KFTuv — Syracuse Police Department (@SyracusePolice) April 19, 2022

وأضاف البيان أن الطفل وُضع “في سيارة دورية ونُقل إلى منزله مباشرة حيث التقى الضباط مع والده ولم يتم توجيه أي تهمة إليه”.

لكن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اتهموا عناصر الشرطة بالعنصرية، إذ تعد العنصرية في تطبيق القانون من أكثر القضايا أهمية في الولايات المتحدة، ويعتبر الكثيرون أن السود هم الأكثر عرضة لخطر عنف الشرطة.

وكان فيديو مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد عام 2020 قد أثار احتجاجات على مستوى البلاد ودعوات لإصلاح الشرطة.

وقالت هوكول إن المجتمعات السوداء في جميع أنحاء نيويورك لن تصاب بالصدمة مثل الآخرين عند مشاهدة هذا الفيديو “لأنها تكيفت مع نوع مختلف من المعاملة من قبل أجهزة الشرطة”، وفق وسائل إعلام محلية.