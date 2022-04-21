شركة تدفع 450 ألف دولار تعويضًا لموظف احتفلت بعيد ميلاده من دون رغبته

حصل الأمريكي كيفن بيرلينغ على تعويض بقيمة 450 ألف دولار وذلك بسبب احتفال شركته بذكرى ميلاده دون رغبته، مما تسبب في إصابته بنوبات قلق وذعر.

وبحسب الدعوى القضائية، عمل بيرلينغ في الشركة لمدة 10 أشهر وأبلغ مديره بعدم رغبته في إقامة الاحتفال.

وذكرت وثائق الدعوى أن المدير نسى طلب موظفه، ومضى في أمر الاحتفال كأمر معتاد لكل العاملين في الشركة.

وأضافت أن بيرلينغ اضطر لقضاء ساعة الغذاء في سيارته بعد إصابته بنوبة هلع شديدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن توني بوشر محامي بيرلينغ إنه يعاني من الإصابة بنوبات قلق واضطرابات، وهو ما دفعه لطلب إلغاء الاحتفال.

وأضاف بوشر أن زملاء موكله اتهموه “بسرقة فرحتهم”، مما تسبب في قضائه “وقتا عصيبا للغاية”.

وبحسب منشور لمكتب المحاماة، مطلع الشهر الجاري، تتضمن قيمة التعويض كامل أجره خلال الشهور الماضية، إلى جانب 300 ألف دولار عن تعرضه للإحراج بسبب تصرفات صاحب العمل.

وذكر المحامي إنه كان من الصعب على موكله، الذي لا يحب هذا النوع من الاهتمام “أن يقف أمام 12 محلفًا ويدافع عن نفسه”.