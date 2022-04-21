أثناء السجود.. وفاة مسن تركي بنوبة قلبية في صلاة التراويح (فيديو)

توفي مصلّ أثناء أدائه صلاة التراويح في أحد مساجد مدينة سينوب شمالي تركيا.

وأظهرت كاميرا المراقبة في المسجد جلوس المصلي على ركبتيه قبل التحية، ليبدأ بالانحناء شيئًا فشيئًا ما جعل باقي المصلين ينتبهون إليه.

وحاول المصلون إنقاذ الرجل الذي أصيب بنوبة قلبية أثناء الصلاة، إلا أنهم لم يتمكّنوا من ذلك.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه جرى نقل صلاح الدين أوزكان (69 عامًا) إلى مستشفى ولاية تركلي بوساطة سيارة إسعاف، لكن تدخلات المسعفين والأطباء لم تتمكّن من إنقاذه.

Camide namaz kılarken hayatını kaybetti.#Sinop’un Türkeli ilçesindeki camide namazını kılarken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti. Yaşlı adamın son anları ise caminin güvenlik kamerasına böyle yansıdı. pic.twitter.com/9lPGEwdx3C — ÜLKE TV (@ulketv) April 19, 2022

وأفادت أنه أب لثلاثة أطفال، فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اللحظة التي التقطتها كاميرا المراقبة في المسجد.

وقال خطيب مسجد الفاتح أتيلا شينتورك: “لقد صادفت حدثًا نادرًا خلال 22 عامًا من حياتي المهنية، وبينما كنت على المنبر، كان أخونا الراحل صلاح الدين من بين المصلين الليلة، بينما كانت خطبة الليلة قبل الصلاة عن الموت، والاستعداد له”.