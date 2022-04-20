سفارة سويسرا في القاهرة تحتفي بعالم مصري طور نوعا جديدا من الأرز

احتفت السفارة السويسرية بالقاهرة بالعالم المصري حمدي الموافي، الذي فاز بالميدالية الذهبية في معرض جنيف للاختراعات 2022.

ونشر حساب السفارة على تويتر صورة للعالم المصري وأشار إلى فوزه بالميدالية الذهبية في مجال الزراعة في المعرض، قائلا إن فوزه بالجائزة جاء بعد استنباطه لصنف من الأرز مقاوم للجفاف ولملوحة التربة الزراعية، يطلق عليه “سخا سوبر 300”.

فاز عالم الأرز المصري الدكتور حمدي الموافي بالميدالية الذهبية 🥇 في مجال الزراعة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2022 لاختراعه الأرز الصنف "سخا سوبر 300" المقاوم للجفاف والملوحة. pic.twitter.com/76D62CsT6x — Swiss Embassy Cairo (@SwissEmbCairo) April 19, 2022

وقبل أيام، كرمت وزارة الزراعة المصرية الموافي بعد حصوله على الميدالية الذهبية. ويرأس الموافي المشروع القومي لتطوير الأرز بالوزارة.

وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير إن صنف “سخا سوبر 300” يحتاج لكميات قليلة من المياه ويتحمل الملوحة ويتأقلم مع التغيرات المناخية ويحقق إنتاجية عالية.

ويتحمل صنف “سخا سوبر 300” العملاق ندرة المياه لفترة تتراوح بين 8 ـ 10 أيام، بالإضافة إلى تحمل الملوحة حتى 4000 جزء في المليون.

كما يتحمل الصنف الجديد الظروف المناخية المعاكسة، ويصل متوسط إنتاجيته إلى 6 طن للفدان.