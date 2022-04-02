كيف أقرأ القرآن بتدبّر في رمضان؟

وكل إنسان يحرم عليه الكذب، والغيبة، والنميمة، والسبّ، والشتم، ويتأكّد ذلك إذا كان صائمًا، فإن سابّه أحد أو شاتمه أحد فليقل: إني صائم، ولا يردّ عليه بالمثل.