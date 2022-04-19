مقلب مضحك يتحول لكارثة.. قصة وفاة الشاب هشام زكريا تفجّر جدلا واسعا في مصر (فيديو)

هذه هي قصة الشاب هشام زكريا الذي توفي جراء نوبة قلبية بمحافظة الإسماعيلية شمالي مصر بسبب انفعاله بعدما ألقى عليه مجموعة من الأطفال أكياسا مملوءة بالماء.

وقد تحركت النيابة العامة إثر هذه الحادثة لتصدر قرارًا “بحبس 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم لارتكابهم جريمة ضرب المجني عليه هشام زكريا مما أفضى إلى موته” وفق بيان النيابة.

واتهمت النيابة الأطفال الخمسة بارتكاب جرائم استعراض القوة واستخدامها ضد الضحية بقصد إلحاق الأذى به، مما أدى إلى تكدير أمنه وتعريض حياته وسلامته للخطر.

وأثارت القصة حزنًا واسعًا بين المدونين وجدلًا كبيرًا بشأن خطورة المقالب من جانب، وجدوى عقاب الأطفال من جانب آخر.

وغرد الكاتب تامر عبده أمين قائلًا “سيعاقبون ويدخلون الأحداث؟ وماذا بعد؟ كثرة مشاهدة برامج المقالب أذابت الفارق بين ما يصح وما لا يصح، وجعلت التنمر وقلة الأدب هما أساس التعامل. أطفال كثر تبلدت مشاعرهم بسبب ما يرونه على الشاشة! ربوا عيالكم يا جماعة”!

كُتر الفُرجة على برامج المقالب دوبّت الفرق بين اللي يصح واللي ميصحش وخلّت التنمر والرزالة وقلة القيمة وقلة الأدب هما أساس التعامل،وأطفال كتير مشاعرها تبلدت من العك اللي بيشوفوه على الشاشة!..ربوا عيالكم يا جماعة..الناس بتعرف تخلف وبتنسى تربي..ربنا يرحم هشام ويصبر أسرته وكل حبايبه. — Tamer Abdo Amin (@tamerabdoamin) April 16, 2022

ورأى حسام كامل أن قرار النيابة “رادع ويدق جرس الإنذار لكل أب وأم أن تهاونهم أو استهتارهم في تربية أولادهم ربما يكون السبيل نحو كارثة وضياع مستقبل. نحتاج للردع في مثل هذه الظواهر اللاأخلاقية وغيرها كي يستيقظ الناس. تكلموا مع أولادكم وأفهموهم أن الأخلاق ليست رفاهية ولا إضافة في حياة البشر، فنحن بدون أخلاق أخطر من الحيوانات المفترسة”.

أما حازم فهمي فغرد “قرار جائر بحبس الأطفال. نعم أخطؤوا بالمزاح ولكن فعلهم لم يتسبب في الوفاة كنتيجة مباشرة، ولا يجوز أن ينسب إليهم التسبب في وفاة المتوفى لقيامه بالجري خلفهم لمعاقبتهم فوافته المنية. لذلك يجب على النيابة العدول عن قرار الحبس”.

اخرة قلة الرباية

وفاة راجل قاعد في حاله

ربوا عيالكم ماتسيبهومش للتلفزيون والنت والشوارع تربيهم #مصر #رمضان #هشام_زكريا pic.twitter.com/BPHtGNEZA6 — Ahmed (w bas) (@A_MOS2011) April 18, 2022

وكتب يسري “مكتوب في بيان النيابة أن إحدى التهم هي ضرب أفضى إلى موت، وفي نفس البيان أنه جرى وراءهم فمات! هؤلاء الأطفال يحتاجون للتربية لا أن يوضعوا في سجن”.

أما ماهر فرأى الموضوع من وجهة نظر أخرى حيث قال “ما أراه في القصة هو شاب في منتصف الثلاثينيات أو بدايتها حاول أن يجري فلم يتحمل قلبه وتوفي. تخيل الحالة الجسدية التي وصلت لها الناس بسبب عدم التفرغ. أكل العيش لم يترك لهم أي وقت لعمل أي شيء آخر سوى أن يذهبوا للعمل ثم يعودوا ليناموا كي يذهبوا للعمل مرة أخرى وهكذا يوميًّا”.