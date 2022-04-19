عشقت الكتابة منذ تعلمت الحروف.. تعرّف إلى “طفلة المتنبي” العراقية (فيديو)

عشقت حنان البالغة من العمر 12 عاما الكتابة منذ بداية تعلمها للحروف، وألفت ستة كتب حتى الآن بمساعدة والدتها فلُقبت “طفلة المتنبي” لكتاباتها الفريدة وأسلوبها الشيق.

قابلتها كاميرا الجزيرة مباشر بصحبة والدتها التي تحاول الترويج لما كتبته أنامل صغيرتها في الشارع ولدى دور النشر.

تقول حنان “كل كتاب ألفته نوع مختلف، منها ما يحكي عن الحياة وعن أخلاق الناس وحياتهم، ومنها كتاب (عانقني بعتاب) الذي لا يحكي فقط عن الحب بين إنسان وإنسانة ولكن عن حب الله”.

وتضيف “أكثر شيء أحب أن أتناوله في الكتب هو مشاعر الحزن والوحدة لأنني أحس بهذه المشاعر منذ أن كنت صغيرة”.

وتقول والدتها “حنان بدأت الكتابة منذ أن كانت في الصف الثاني تقريبًا، بدأت تعرف الحروف ثم ظهرت موهبتها في الحكي والكتابة”.

وتسعى أم حنان لنشر كتابات طفلتها على نطاق أوسعر رغم أوضاعها المعيشية المحدودة وتناشد الجهات المعنية مساعدتها على ذلك.