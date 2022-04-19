عراقي يعثر على جماجم وهياكل عظمية بشرية في نهر ديالى (فيديو)

كشف انخفاض منسوب مياه نهر ديالى (شرقي العراق) عن وجود هياكل عظمية مستقرة في قاع النهر، عثر عليها هواة للصيد.

ونشر المغامر أحمد أبو عقرب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر هياكل عظمية مفككة في منطقة جافة من المياه في قاع نهر ديالى.

وبحسب أبو عقرب، فإن بعض الجماجم تعرضت لإطلاق ناري من الخلف، مشيرا إلى أن هياكل عظمية بشرية أخرى ظهرت في المناطق التي تجف من النهر تباعا بسبب انخفاض منسوب المياه.

ولم يصدر تعليق رسمي من قيادة شرطة ديالى أو الجهات الرسمية.