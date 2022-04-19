درس ديني عن الخيانة.. والمثال جمهور برشلونة (فيديو)

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لما قالوا إنه درس ديني يتحدث فيه الشيخ عن الخيانة.

وقال الشيخ -الذي لم يكشف المستخدمون عن اسمه- إن “أسوأ أنواع الخيانة أن تخون من تحب”.

وضرب الشيخ مثالًا بجمهور برشلونة الإسباني، في إشارة لما حدث خلال مباراة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوربا التي خسرها الفريق الكتالوني.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الدرس كان في لبنان.

وقال رئيس برشلونة خوان لابورتا إنه “يشعر بالخزي والخجل” بعد حضور 30 ألف متفرج من جماهير فرانكفورت في ملعب كامب نو رغم أن اللوائح تمنح الفريق الضيف 5 آلاف تذكرة فقط.

وأضاف لابورتا أن النادي سيمنع تحويل تذاكر مباريات البطولات الأوربية التي تقام على أرضه.

وأوضح برشلونة أن 37746 مشجعًا كانوا من حمَلة التذاكر الموسمية، و5 آلاف مشجع كانوا في المدرج المخصص للجمهور الزائر، بينما اشترى 34440 مشجعًا تذاكرهم عبر وسائل أخرى. وبقية الجمهور حضروا بناء على دعوات من الاتحاد الأوربي للعبة (يويفا).