جريمة مروعة تهز لبنان والضحية أم لثلاثة أطفال.. مقتل صيدلانية “ذبحا” في مقر عملها

هز الشارع اللبناني جريمة بشعة راح ضحيتها صيدلانية قُتلت ذبحا وسط تضارب بشأن ما جرى معها.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) إنه عثر على الصيدلانية ليلى رزق مقتولة داخل صيدلية المروج في المتن. وعلى الفور حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.

ونعت نقابة الصيادلة في لبنان إحدى منتسباتها، ووصفت جريمة قتلها بأنها “مروعة”، وذلك بعد العثور على جثتها في صيدليتها التي أُفرغت من الأموال.

وأعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن تضامنه مع “الجسم الصيدلاني”، بحسب الرئاسة اللبنانينة.

وأجرى اتصالا بنقيب الصيادلة جو سلوم وأبلغه إدانته للجريمة، مؤكدًا أن التعليمات أعطيت للأجهزة الأمنية لملاحقة المرتكبين وإحالتهم إلى القضاء لإنزال أشد العقوبات بهم.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تغريدة له عبر تويتر إن “ملابسات جريمة المروج ستكشف بجهود الأجهزة الأمنية المثابرة”.

ملابسات جريمة المروج ستكشف بجهود الأجهزة الأمنية المثابرة. أعطيتُ أوامري لجمع كامل المعلومات التقنية وتحليلها ووضعها في خدمة التحقيق الذي أتابعه لحظة بلحظة

خالص العزاء لأهل الضحية وعهدي لهم ان أقوم بكل ما في وسعي للقبض على المتورطين — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) April 18, 2022

وأضاف “أعطيت أوامري لجمع كامل المعلومات التقنية وتحليلها ووضعها في خدمة التحقيق الذي أتابعه لحظة بلحظة”.

واختتم “خالص العزاء لأهل الضحية وعهدي لهم أن اقوم بكل ما في وسعي للقبض على المتورطين”.

وأُقفلت الصيدليات في مختلف مناطق لبنان، التزاما بدعوة نقابة الصيادلة إلى الإغلاق، استنكارًا لجريمة قتل الصيدلانية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

ملابسات الجريمة

وأثارت القضية لغطًا وجدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان. وتضاربت المعلومات المنشورة، حيث أشار مصدر أمني إلى أن دوافع القتل ما زالت مجهولة، فيما رجحت التحقيقات أنهم من غير اللبنانيين.

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن صيدلانية كانت في وقفة استنكارية على ما جرى “علمنا أنّ ابنة رزق كانت أوّل من عثر عليها، وذلك بعد انقطاع التواصل معها منذ السّاعة الثالثة والنصف ظهراً”، لافتةً إلى أنّ “المعلومات الأوّليّة تفيد بعدم وجود جريمة اغتصاب أو سرقة، إذ ما من شيء مفقود من الصيدلية، ولا أحد يعلم سبب الجريمة، بانتظار تقرير الطبيب الشرعي”.

وقال نقيب الصيادلة جو سلوم إن بعض خيوط الجريمة قد باتت ظاهرة، وإن النقابة ستدعي على القاتل فور صدور نتائج التحقيق.

وليلى رزق متأهلة، أم لثلاثة أطفال، منتسبة لنقابة الصيادلة، وعملت زهاء عشرين عامًا في مهنة الصيدلة.