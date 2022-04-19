عملية سطو “هوليوودية”.. تفجير عربة نقل أموال والنقود تتطاير في مشهد صادم (فيديو)

في مشهد أشبه بفيلم هوليوودي، نصب مجهولون في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، كمينًا لعربة أموال وقاموا بتفجيرها، لتتطاير الأموال في السماء.

وبدأت عملية السطو على عربة الأموال عندما قام مختطفوها بوضع كمين لحراس الأمن وتفجيرها.

وقال موقع “opera.news” إن المشتبه بهم تقدموا نحو عربة الأموال عندما كانت تسير في طريقها، ثم عرقلوها بسيارة مرسيدس كانوا يركبونها ما أدى إلى توقفها.

Money burnt…. Am sure they got away with R2k each pic.twitter.com/GzjZ00RJPl — ◂M@gn¥f¥cent▼Dope◢ (@Mxotwa_S) April 14, 2022

وأضاف “واصل المشتبه بهم إطلاق النار على العربة عدة مرات، مما أجبر من كان فيها على الاستسلام، ومن ثم تمكّنوا من نصب المتفجرات وتفجير السيارة”.

وقال شاهد عيان إن مدنيين كانوا موجودين بالقرب من مكان الحادث وجمعوا بعض الأموال المتناثرة بعد أن هروب المشتبه بهم.

وفتحت الشرطة تحقيقًا بالحادثة، فيما لم يتم تأكيد المبلغ الذي كانت تنقله العربة.