عملية سطو “هوليوودية”.. تفجير عربة نقل أموال والنقود تتطاير في مشهد صادم (فيديو)

في مشهد أشبه بفيلم هوليوودي، نصب مجهولون في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، كمينًا لعربة أموال وقاموا بتفجيرها، لتتطاير الأموال في السماء.

وبدأت عملية السطو على عربة الأموال عندما قام مختطفوها بوضع كمين لحراس الأمن وتفجيرها.

وقال موقع “opera.news” إن المشتبه بهم تقدموا نحو عربة الأموال عندما كانت تسير في طريقها، ثم عرقلوها بسيارة مرسيدس كانوا يركبونها ما أدى إلى توقفها.

Money burnt…. Am sure they got away with R2k each pic.twitter.com/GzjZ00RJPl

— ◂M@gn¥f¥cent▼Dope◢ (@Mxotwa_S) April 14, 2022