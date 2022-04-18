شاب مصري يبدع في تقليد مشاهير قراء القرآن الكريم (فيديو)
17/4/2022-|آخر تحديث: 18/4/202212:55 AM (مكة المكرمة)
قال القارئ والمنشد المصري محمد أبو سيف إن رحلته مع القرآن الكريم بدأت منذ كان في الخامسة من عمره.
وأضاف في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أنه أتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن 15 عاما.
ونصح أبو سيف من يريدون حفظ القرآن الكريم بدوام مراجعة ما تم حفظه لمنع تفلته.
ويتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأبو سيف وهو يقلد عددا من مشاهير قراء القرآن الكريم في مصر والدول العربية.
اللهم اجعل القرآن
ربيع قلوبنا
ونور صدورنا
وجلاء همومنا
( شفت | سمعت | ذهلت | اعجبت | نشرت )
ومثل هذا ياليت كل النشر والمحتوى يكون
ماشاءالله تبارك الله 8 × 1 واكثر متع مسامعك
القارئ : محمد ابو سيف
#يوم_الجمعة pic.twitter.com/iErbfcy5zA
— خوليو بن عبدالعزيز (@JuliobnAziz) January 28, 2022
المصدر : الجزيرة مباشر