شاب مصري يبدع في تقليد مشاهير قراء القرآن الكريم (فيديو)

قال القارئ والمنشد المصري محمد أبو سيف إن رحلته مع القرآن الكريم بدأت منذ كان في الخامسة من عمره.

وأضاف في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أنه أتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن 15 عاما.

ونصح أبو سيف من يريدون حفظ القرآن الكريم بدوام مراجعة ما تم حفظه لمنع تفلته.

ويتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأبو سيف وهو يقلد عددا من مشاهير قراء القرآن الكريم في مصر والدول العربية.