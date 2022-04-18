القبض على نجل روائي شهير بعد وفاة رضيعته بجرعة مخدرات زائدة

وجهت شرطة مدينة نيويورك، اليوم الأحد، تهمة القتل بسبب الإهمال إلى نجل الروائي الشهير بول أوستر على خلفية وفاة ابنته البالغة 10 أشهر بجرعة مخدرات زائدة.

وعُثر على روبي ابنة دانيال أوستر فاقدة للوعي في منزل في بروكلين في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأُعلنت وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان للشرطة أن مكتب الطبيب الشرعي حدد سبب الوفاة بأنه “تسمم حاد جراء التأثيرات المشتركة للفنتانيل والهيرويين”.

وصنفت الشرطة الحادثة كـ”جريمة قتل”، مضيفة أن دانيال أوستر (44 عاما) متهم بالقتل غير العمد بسبب الإهمال الجنائي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية في نيويورك أن أوستر موقوف منذ مساء الجمعة الماضي.

وكان أوستر واجه مشكلات مع الشرطة عام 1996 إثر مقتل تاجر المخدرات أندريه “أنجيل” ميلينديز، رغم أن أوستر الذي كان يافعاً حينها لم يكن متورطا في الجريمة.

وأقر نجل الروائي الأمريكي الشهير حينها بحيازة 3 آلاف دولار سُرقت من ميلينديز وحُكم عليه بالخضوع لفترة مراقبة قضائية.

واعترف شخصان آخران بقتل ميلينديز وإلقاء جثته في نهر هادسون.

ويُصنف بول أوستر والد دانيال بأنه من أشهر الكتّاب في نيويورك، وله عدة أعمال بارزة، وتدور روايته (أوراكل نايت)، الصادرة عام 2003، عن كاتب يعاني ابنه من إدمان المخدرات.