تحذير لمستخدمي “أندرويد”.. فيروس يمكّن المحتالين من اعتراض اتصالاتكم مع البنوك

يواجه مستخدمو نظام تشغيل الهواتف “أندرويد” فيروسًا جديدًا يمكنه إعادة توجيه المكالمات الهاتفية إلى المحتالين المتعطشين للمال.

ويُطلق على الفيروس اسم “Fakecalls” ويعترض الخط عندما يتصل الناس بالجهات المالية مثل البنوك التي يتعاملون معها.

ويحاكي “Fakecalls” التطبيقات الرسمية للعديد من مزودي الخدمات المصرفية المشهورين، بحسب ما أفادت به صحيفة “ذا صن” البريطانية.

A terrifying #Android bug will make users think twice before making any calls. The threat, currently targeting users across Korea, deploys a nasty Trojan virus called #Fakecalls to intercept the line when people call services such as their bank.https://t.co/ugkNsvfbA9 — mf2012mf (@mf2012mf) April 18, 2022

ويمكن الفيروس أيضًا قطع المكالمات الهاتفية لمقدمي الخدمات المصرفية بشكل سري وإكمالها بدلا عنهم، عبر إيصال العميل إلى الجهة المحتالة.

ويمكّن الفيروس المحتالين من الحصول على معلومات شخصية مثل أرقام الحسابات وكلمات المرور وسرقة الأموال من الحساب.

وعندما يريد قراصنة الإنترنت الاتصال بالضحية، سيعرض الفيروس شاشته الخاصة لإظهار رقم هاتف خدمة دعم البنك، بدلًا من الرقم الذي يتصل به بالفعل.

ويمكن لهذه التقنية أيضًا حظر المكالمات الحقيقية من البنك التي قد تحاول تحذير الضحية مما يحدث.

Top story: Warning for millions of Android users over Fakecalls virus that lets scammers intercept calls to your bank https://t.co/QK5G1M8i8f, see more https://t.co/NxTjWYZZwC — raoufbenlatreche99 (@raoufbenlatrec2) April 17, 2022

ونظرًا للأذون التي يطلبها التطبيق عند التثبيت، فإنه يمكنه أيضًا تتبع موقع الجهاز وتسجيل الصوت ونسخ قائمة جهات الاتصال والملفات من الهاتف إلى الخادم الخاص به والوصول إلى سجل المكالمات والرسائل النصية.

ويستهدف الفيروس حاليًّا الناس في جميع أنحاء كوريا.

وللبقاء في أمان، يوصي الخبراء الأمنيون بتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط والتحقق من الأذون التي يطلبها التطبيق عند التنزيل.