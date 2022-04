تحذير لمستخدمي “أندرويد”.. فيروس يمكّن المحتالين من اعتراض اتصالاتكم مع البنوك

يواجه مستخدمو نظام تشغيل الهواتف “أندرويد” فيروسًا جديدًا يمكنه إعادة توجيه المكالمات الهاتفية إلى المحتالين المتعطشين للمال.

ويُطلق على الفيروس اسم “Fakecalls” ويعترض الخط عندما يتصل الناس بالجهات المالية مثل البنوك التي يتعاملون معها.

ويحاكي “Fakecalls” التطبيقات الرسمية للعديد من مزودي الخدمات المصرفية المشهورين، بحسب ما أفادت به صحيفة “ذا صن” البريطانية.

A terrifying #Android bug will make users think twice before making any calls. The threat, currently targeting users across Korea, deploys a nasty Trojan virus called #Fakecalls to intercept the line when people call services such as their bank.https://t.co/ugkNsvfbA9

