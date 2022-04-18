توفيت زوجته وليس له أولاد.. تفاعل لافت مع مسنّ باع بيته ليعتمر ويزور بيت الله الحرام (فيديو)

حظيَ مقطع نشره الإعلامي الكويتي نايف الرشيدي لمسنّ باع بيته الذي يسكن فيه ولا يملك غيره من أجل زيارة بيت الله الحرام، بتفاعل وانتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الرجل في المقطع إنه من دولة عربية وليس له سوى هذا البيت وتوفيت زوجته وليس له أولاد، لكنه رغب في أن يسافر لأداء العمرة راجيًا من الله تعالى أن يغفر له ذنوبه.

وتفاعلًا مع المقطع كتب أحد المغردين “إن كان جالسًا في المملكة، يبشر بالخير بسكن عندي، بيتي يبشر بالخير في الطائف وكل شيء عنده”، وطلب مدوّنون آخرون بيانات الرجل وكيفية مساعدته.

السؤال : ان يبيع الانسان بيته من أجل عمره قرار سليم …؟ الله سبحانه وتعالى جعل الحج وهي اعظم من العمره وركن من اركان الاسلام جعلها لمن استطاع اليه سبيلا — عمر العمودي (@OMARAMOUDI67) April 17, 2022

غير أن آخرين تساءلوا عن مدى عن صواب قرار الرجل بيع بيته لدفع تكاليف العمرة، وهو ما يعني أنه أصبح بلا مأوى ويحتاج إلى مساعدة غيره.

ودعا نايف الرشيدي في المقطع إلى مد يد العون والمساعدة للمعتمر الذي لا يعلم أين سيعيش إذا رجع إلى بلده، وانهالت الدعوات على الرجل أن يكرمه الله -عز وجل- ويجازيه خيرًا عما قام به، ويبدله دارًا في الجنة خيرًا من داره.