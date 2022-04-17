كندا.. إصابة 5 مسلمين بإطلاق نار أثناء خروجهم من صلاة التراويح في تورنتو

أصيب 5 أشخاص بجروح جراء إطلاق نار من سيارة على مصلين أثناء خروجهم من مسجد بعد أداء صلاة التراويح في تورنتو بكندا.

وأفاد المتحدث باسم شرطة تورنتو ديفيد ريدزيك في تصريح للصحفيين، بأن الحادث وقع في مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة سكاربورو.

وأوضح ريدزيك أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح جراء هجوم مسلح نفذه شخص أو أشخاص مجهولون من سيارة مارة على مصلين خرجوا من صلاة التراويح، مساء السبت حوالي الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي.

Toronto police say a group of men who had just finished midnight prayers were “randomly attacked” in a drive-by shooting in Scarborough early Saturday morning. https://t.co/b3La36UNDG — NCMOULY (@NCMOULY52) April 17, 2022

وقال “لا توجد معلومات تشير إلى تورط الجرحى في أي حادث من شأنه أن يسبب العداء ضدهم”.

وأضاف ريدزيك أن جروح المصابين ليست خطيرة، حيث غادر 3 منهم المستشفى، في حين لا يزال اثنان يخضعان للعلاج.

من جهته، قال نديم شيخ، عضو مجلس إدارة جمعية سكاربورو المشرفة على المسجد “أنا حزين وقلق حقًّا، تم إطلاق النار على 5 من إخواننا، نطالب بالعثور على المهاجمين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن”.

وقال المجلس الوطني لمسلمي كندا عبر حسابه على تويتر “نحن على علم بإطلاق النار من سيارة مسرعة في سكاربورو بعد صلاة الليل، وهذه الأخبار مقلقة للغاية للعديد من أفراد المجتمع، ليس لدينا سبب في هذه اللحظة للاعتقاد بأن الحادث كان بدافع الكراهية”.

وأضاف “بينما نحث شرطة تورنتو على إجراء تحقيق كامل، فليس لدينا سبب في هذه المرحلة للاعتقاد بأن الهجوم كان بدافع الإسلاموفوبيا”.