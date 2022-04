كندا.. إصابة 5 مسلمين بإطلاق نار أثناء خروجهم من صلاة التراويح في تورنتو

أصيب 5 أشخاص بجروح جراء إطلاق نار من سيارة على مصلين أثناء خروجهم من مسجد بعد أداء صلاة التراويح في تورنتو بكندا.

وأفاد المتحدث باسم شرطة تورنتو ديفيد ريدزيك في تصريح للصحفيين، بأن الحادث وقع في مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة سكاربورو.

وأوضح ريدزيك أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح جراء هجوم مسلح نفذه شخص أو أشخاص مجهولون من سيارة مارة على مصلين خرجوا من صلاة التراويح، مساء السبت حوالي الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي.

Toronto police say a group of men who had just finished midnight prayers were “randomly attacked” in a drive-by shooting in Scarborough early Saturday morning. https://t.co/b3La36UNDG

