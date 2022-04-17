شاهد: لحظة وفاة شاب بنوبة قلبية أثناء ممارسته الرياضة

أظهرت كاميرا مراقبة لحظة وفاة شاب من بلدة يركا في الجليل الأعلى بفلسطين المحتلة، أثناء ممارسته الرياضة على جهاز المشي داخل إحدى صالات اللياقة البدنية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة الموت المفاجئ قبل يومين للشاب علاء فخري معدي، وهو في العشرينات من عمره.

وفاة شاب بـ #نوبة_قلبية أثناء ممارسته الرياضة في إحدى الصالات الرياضية

📍 بلدة يركا #عكا pic.twitter.com/PgVbOlWeeA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 16, 2022

وكان الشاب الراحل يتحدث إلى صديقه بجانبه بينما يمارس رياضة المشي على الجهاز، ثم وقع أرضًا فجأة بينما بقيت يداه ممسكتين بالجهاز.

وقام صديقه بحمله من فوق الجهاز الذي كان ما زال يعمل، قبل أن يلتف حوله زملاؤه في الصالة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن طاقمًا طبيًّا حاول إنقاذ الشاب الذي أصيب بنوبة قلبية لكنه لم يتمكن من ذلك.