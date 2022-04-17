حاملا سجادة منزل.. فلسطينيون يمسكون بمستوطن حاول دخول الأقصى بزي إسلامي (فيديو)

ألقى شبان فلسطينيون في مدينة القدس المحتلة، مساء السبت، القبض على مستوطن تنكّر في لباس شيخ عربي مسلم.

وكان المستوطن يحاول الدخول إلى باحة المسجد الأقصى، عندما ضبطه الشبان الفلسطينيون.

وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فلسطينية، المستوطن وهو يرتدي جلبابًا وعمامة.

فيديو متداول عن مصادر فلسطينية: ضبط مستوطن تنكر بزي إسلامي يحاول الدخول إلى #المسجد_الأٌقصى#فلسطين #القدس pic.twitter.com/mwP42ZUa93 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 16, 2022

وحمل المستوطن سجادة منزل حاول الإيهام بأنها للصلاة، إلا أنه بدا واضحًا اختلافها.

واحتمى المستوطن بأحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن التف حوله الشبان المقدسيون.

وردد الشبان “هذا هو المستوطن” بينما حاول شرطي الاحتلال حمايته وإبعاده عنهم.

وعلّقت الصحفية كريستينا ريناوي على الفيديو ساخرة “إن منظره مريب، ومن الطبيعي أن يمسكوا به، هذه ليست سجادة صلاة بل بساط علاء الدين”.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن مواطنين أطلقوا دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعتكاف وشد الرحال إلى المسجد الأقصى منذ مساء السبت، للتصدي لاقتحامات المستوطنين التي ستبدأ، الأحد، في “عيد الفصح” اليهودي.

وينوي المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى في “عيد الفصح” من الأحد حتى الخميس خلال ساعات الصباح، وسيحاول بعضهم إدخال “قرابين الفصح” لذبحها في باحاته ونثر دمائها عند قبة الصخرة، وفق المصدر ذاته.