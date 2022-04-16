دقائق حاسمة.. ممرضة محترفة تنجح في إنقاذ طفل حديث الولادة من الاختناق (فيديو)

تمكّنت ممرضة من إنقاذ طفل حديث الولادة (17 يومًا) من موت محقق، بعد لحظات من وصوله برفقة والديه إلى عيادة طبية في مدينة مار دل بلاتا بالأرجنتين.

ورصدت كاميرا الأمن داخل المركز تعامل الممرضة السريع مع حالة الطفل الحرجة، حيث تلقته الممرضة من والدته بعد لحظات من وصوله وبدأت إسعافه.

وعرفت الممرضة فورًا أن الطفل يعاني من حالة اختناق حين رأت تحوّل لون بشرته إلى اللون الأزرق وتوقفت علاماته الحيوية، وقامت بإنعاش قلبي رئوي لإنقاذ حياته.

وتعاملت الممرضة مع حالة الطفل بهدوء واحترافية خلال عملية إنعاش استمرت 10 دقائق كاملة. ووثّقت اللقطات المصورة عنايتها به في ظل حالة الانهيار والخوف التي كانت تعاني منها الأم.

ولم تستسلم الممرضة حتى نجحت في إنعاش الطفل وعادت مؤشراته الحيوية إلى وضعها الطبيعي، وتم نقله إلى مستشفى الأمومة المتخصص في رعاية الأطفال الحديثي الولادة للتأكد من أن حالته مستقرة وأنه لا يعاني من أي مضاعفات.

يُشار إلى أن وفيات الأطفال الحديثي الولادة شهدت انخفاضا كبيرا من 5 ملايين عالميًا إلى 2.4 مليون منذ عام 1990 وحتى 2019، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.