الداعية عمر عبد الكافي: هذا ما يجب على كل مسلم لنصرة المسجد الأقصى (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي إن من يريد نصرة الأقصى عليه أن يشرح لأبنائه مكانة الأقصى عند المسلمين، وأن يكون مصحفًا يمشي على الأرض.

جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، تعقيبًا على اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك أمس الجمعة واعتدائها على المصلين والمعتكفين واعتقال المئات منهم.

وأوضح أنه “يجب أولًا أن ننصر الإسلام في قلوبنا، وأن ننصر الإسلام في أعمالنا وسلوكنا، وأن يكون كل مسلم منتجًا لا مستهلكًا، وأن نكون أمة قائدة راشدة كما كانت، وأن يكون كل فرد منا إسلامًا يمشي على الأرض في معاملاته وبيته والشارع والمدينة والعالم”.

وأضاف “يجب ألا يطأطأ الإنسان رأسه إلا لله الذي خلقه ويرزقه ويهديه، وأن ننصر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونأخذ على أيدي العابثين من بني جلدتنا الذين يريدون صرفنا عن حقائق الإسلام”.

وتابع “نريد أن نرى كل مسلم من المحسنين لمنهج الله ومنهج رسوله والقيم السماوية التي جاء بها الأنبياء، فبعودة حميدة من كل منا إلى الله ورسوله يستبين لنا الطريق”.

وقال عبد الكافي “من يريد نصرة الأقصى عليه أن يشرح لأبنائه تاريخ الإسلام، ويبين لهم مكانة الأقصى عند المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إليه ولم يعرج به إلى السماء إلا بعد أن صلى بالأنبياء إمامًا فيه”.

وأضاف “نصرة هذا المسجد وقضايا الإسلام الكبرى بأن نكون مصحفًا يمشي على الأرض نحل الحلال ونحرم الحرام ونفعل ما يحبه الله ونترك ما يبغضه”.