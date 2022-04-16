غرق سفينة شحن تحمل 750 طن وقود قبالة سواحل تونس

غرقت سفينة وقود تجارية كانت في طريقها من غينيا الاستوائية إلى مالطا قبالة سواحل قابس في تونس وأنقذت البحرية جميع أفراد طاقمها السبعة.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن السفينة كانت تحمل ألف طن من الوقود، وإنها أرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس فاستجابت له البحرية التونسية.

من جانبها أعلنت وزارة البيئة التونسية، اليوم السبت أن سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنًّا من الوقود تعرضت لحادث بحري قبالة السواحل الجنوبية لتونس وتم إجلاء طاقمها المكون من 7 أشخاص.

وقالت الوزارة في بيان إن السفينة التجارية “كسيلو” ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم “آي أم أو 7618272”. وهي “محملة بحوالي 750 طنا من مادة القازوال”.

وأكدت وزارة البيئة أن وضعية السفينة مثيرة “للقلق”، وأعلنت تفعيل “الخطة الوطنية للتدخل العاجل” في حالة وجود تلوث بحري، وأن وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك تعمل على “تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها”.

وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا، لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، فطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.

وسُمح لها بالرسوّ على بعد حوالي سبعة كيلومترات من سواحل خليج قابس (جنوب)، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.

وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص عن السفينة. وبحسب البيانات فإن السفينة الغارقة يبلغ طولها 60 مترا وعرضها 10 أمتار وتم بناؤها عام 1977.