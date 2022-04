تويتر تعتمد خطة “حبة السم” للتصدي لعرض إيلون ماسك

تبنت شركة تويتر خطة “الحبة السامة”، وهي تكتيك دفاعي معتاد في مواجهة عمليات الاستحواذ، يحد من قدرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على زيادة حصته في منصة التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي ظهرت فيه شركة استحواذ لمنافسة عرضه البالغ 43 مليار دولار لشراء تويتر.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن توما برافو، شركة الاستمار المباشر التي تركز على التكنولوجيا والتي بلغت الأصول التي تديرها أكثر من 103 مليارات دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد أبلغت تويتر بأنها تستكشف إمكانية تقديم عرض.

غير أن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، ذكرت أنه ليس من الواضح حجم العرض الذي يمكن أن تقدمه توما برافو، كما أنه ليس مؤكدا إن كان مثل هذا العرض المنافس سيخرج إلى النور.

وتثير هذه الخطوة شبح تنافس المزيد من شركات الاستثمار المباشر على تويتر.

ولا يزال من الممكن أن تعزز شركة استثمار مباشر عرض ماسك من خلال الشراكة معه بدلا من منافسته. وقالت مصادر في القطاع إن انتقادات ماسك لاعتماد تويتر على الإعلانات في معظم إيراداتها جعلت بعض شركات الأسهم الخاصة تتخوف من التعاون معه.

وتتمتع تويتر بسيولة تتجاوز 6 مليارات دولار في ميزانيتها العمومية وتقترب تدفقاتها النقدية السنوية من 700 مليون دولار، مما يوفر بعض الراحة للبنوك التي تفكر في تقديم قروض لدعم الصفقة. ومع ذلك، قد تكون عملية استحواذ على تويتر اعتمادا على الاستدانة هي الأكبر على الإطلاق، مما قد يتطلب تعاون العديد من شركات الاستحواذ وغيرها من المستثمرين من كبار المؤسسات.

وماسك أغنى رجل في العالم، حيث تقدر مجلة فوربس ثروته الصافية بمبلغ 265 مليار دولار. ومع ذلك، فقد وضع حدا أقصى بشأن المبلغ الذي يرغب في دفعه. وأبلغ تويتر يوم الأربعاء أن عرضه النقدي بالكامل البالغ 54.20 دولار للسهم هو “العرض الأفضل والأخير”، وأنه سيعيد النظر في موقفه كمساهم في تويتر إذا تم رفضه.

Taking Twitter private at $54.20 should be up to shareholders, not the board

ويمتلك ماسك أكثر من 9% في تويتر، مما يجعله أكبر مساهم بعد شركة الصناديق المشتركة العملاقة فانجارد.

وقال ماسك، الخميس، إن مساهمي تويتر يجب أن يكون لهم رأي في عرضه، ونشر استطلاعا اتفق فيه معظم المستخدمين معه. ولا يزال مجلس إدارة تويتر يقيّم عرض ماسك ولن يطرحه على مساهمي الشركة للتصويت إلا إذا وافق عليه.

وتراجعت أسهم الشركة أمس، مما يشير إلى أن معظم المستثمرين يتوقعون أن يرفض مجلس الإدارة عرض ماسك باعتباره غير كافٍ.

وأعلن الأمير السعودي، الوليد بن طلال، رفضه عرض إيلون ماسك، شراء تويتر.

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.

Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022