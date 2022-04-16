امرأة تقتل كلبا رميا بالرصاص تثير الجدل في لبنان (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل في لبنان مقطع فيديو يُظهر امرأة تطلق الرصاص من بندقية على كلب في شارع بمنطقة البقاع الغربي وتقتله، في واقعة أثارت غضب ناشطي حقوق الحيوان والمجتمع اللبناني.

ووثقت طفلة عملية القتل بكاميرا هاتفها بينما توجهت إليها الأم قائلة “قتلت لك الكلب وشوهت لك وجهه، هل ارتحتِ، انبسطتِ”.

وتعالت ضحكات طفلتين من خلف الكاميرا، بينما أثار مقطع الفيديو ضجة واسعة.

امرأة تقتل كلبا رميا بالرصاص.. جريمة تهزّ الرأي العام في #لبنان pic.twitter.com/0uXNrxS6MX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 16, 2022

وردّت سلمى أبو خضور -مطلقة الرصاص- على الجدل بمنشور قالت فيه “من اعترض على إطلاق النار فجأة لم ير وجه ابنتي، وكم هو مشوه، ويعتقد البعض أنني سعيدة بأنني قتلت الكلب”.

وتابعت “أنا ببساطة أنقذت ابنتي ونفسيتها المحطمة، أنا أربي الكلاب والقطط وأرجو أن لا يتسرع أحد بالحكم عليّ، ويا ليتنا رأينا هذه الإنسانية عندما كانت ابنتي تخضع للعمليات الجراحية”.

ونشرت المرأة صورًا لوجه طفلة مشوهة وقالت إنها ابنتها وإن الكلب هاجمها، موضحة أن نفسية ابنتها تأثرت من الحادث.

وطالب ناشطون السلطات وجمعيات الرفق بالحيوانات باتخاذ إجراءات بحق المرأة، بسبب عملها الذي وصفوه بأنه “إجرامي”، وشدد بعضهم على أن “مكانها الطبيعي في السجن”.

ورأى ناشطون أن تصريح الأم “لا يبرر فعلتها”، وأنها “انتقمت من كلب ليس له عقل ولا يفكر بارتكاب الجريمة”.

من شي شهر كنت عم بحمل بسيني تشيلو عن طرف التخت، شكلو يا وجع من طريقة الحمل يا نقز لأنو كان نايم! المهم هيدي كانت النتيجة! على شوي كان بدي قطب! احزروا شو عملت فيه!!! ما شي!! ما عملت شي لأنو الحيوان ما بيأذي عن شرّ!!

والأكيد الأكيد إنّي ما قوصتوه!!! #لا_تبرير @GhinaNahfawi pic.twitter.com/dLKER4b9s4 — Sandrine (@SandrineZeynoun) April 15, 2022

وغرّد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، قائلًا “تابعنا جريمة إطلاق نار دون رحمة على كلب في بلدة كامد اللوز، وبناء عليه أجريت اتصالًا بالمدعي العام البيئي، الذي بدوره سيوجه الجهات المختصة لأخذ الإجراءات المناسبة”.

وتابع الوزير “ليتحمل كل مواطن عواقب أفعاله، وندعو جميع المعنيين للتشدد مع هذه الأفعال غير المقبولة على المستويين الإنساني والحضاري”.

تابعنا جريمة إطلاق نار دون رحمة على كلب في بلدة كامد اللوز، وبناء عليه اجريت اتصالاً بالمدعي العام البيئي، الذي بدوره سيوجه الجهات المختصة لأخذ الإجراءات المناسبة، وليتحمل كل مواطن عواقب أفعاله

وندعو جميع المعنيين للتشدد مع هذه الأفعال الغير مقبولة على المستويين الانساني والحضاري — Abbas AL Hajj Hassan (@Abbas_h_hasan) April 15, 2022

ونشرت الناشطة بمجال حقوق الحيوان غنى نحفاوي مقطع الفيديو، واصفة الضحكات التي أطلقها الأطفال على الجريمة بأنها “مسامير في نعش الطفولة”، وقالت “الله شاهد على الجريمة وضمائر المعنيين”.

لثواني وقفت الدني.

وضحكات الطفل حرقوني..

عايشين مع وحوش مجرمة قاتلة..

حبيبي يا صغَيّر..

كانوا آخر لحظات الك بشمس نيسان..

ليش ما هاجمتها؟ ليش ما وقفت بوجه هالشيطان؟

وهالضحكات مسامير بنعش هالطفولة.

سلمى غندور من كامد اللوز البقاع الغربي، جريمتك برسم الله و @LebISF وضمائر المعنيين! pic.twitter.com/zn7EKNKF3N — Ghina (@GhinaNahfawi) April 15, 2022

وعبّرت المغنية اللبنانية نانسي عجرم عن غضبها واستنكارها لما جاء في الفيديو، وغرّدت “الإنسانية والرحمة بقلوبنا تموت”.

وتابعت “قلبي موجوع على ضحكات طفل يكبر على القتل بكل دم بارد”.

لما الإنسانية والرحمة بقلوبنا تموت… !!!! عقدّ ما قلبي موجوع من بشاعة هالفيديو، موجوع أكتر عضحكات طفل عم يربى على القتل، بكل دم بارد!@LebISF https://t.co/dRmvPYWQNt — Nancy Ajram (@NancyAjram) April 15, 2022

وشاركت المغنية إليسا في الجدل بتغريدة استنكرت فيها “الجريمة” واعتبرت مرتكبتها “بلا إنسانية”.

لك شو هل الاجرام ،لك هاي روح يا بلا انسانية !الله يسطفل فيكن!

يا حرام https://t.co/C4cFGkb0j9 — Elissa (@elissakh) April 15, 2022

وتوجهت إحدى الناشطات في مجال حقوق الحيوان إلى منزل الفاعلة، واتهمتها بارتكاب جريمة القتل وأنها يمكن أن تحمل بندقيتها في وجه إنسان بما أنها قتلت الكلب.

GRAPHIC! THIS IS WHAT DOGS GO THROUGH IN LEBANON. THE MOMENT I RECIEVED THE VIDEO I WENT TO HER HOUSE. SHE'S A DEVIL. https://t.co/qQ8OHryxB1 pic.twitter.com/iJqMvwZH5e — Bekaa Rescue and shelter( Lebanon) (@RawaaMady) April 15, 2022

وأكد أهالي المنطقة أن الكلب لا يهاجم المارة، إلا أن الفاعلة كتبت منشورًا شددت فيه على أنه هاجم طفلتها وشوّه وجهها.

وقالت الناشطة هاجر دياب إنها “لا تقوى على استيعاب كمية الأذى التي يُلحقها الناس بالحيوانات عبر رميها بالرصاص أو تسميمها أو دعسها”.

ليه الناس هنا عندها فكرة تسميم الحيوانات وهذي أول فكرة تخطر لبالهم ، كلب أليف ويلعب مع الناس علطول يهددون بتسميمه قطط يتم تسميمها ، وأسهل حل عندهم التسميم او إطلاق رصاص أو دهسهم انا مو قادرة استوعب كمية هذا الأذى ابدًا. — HajarDiab (@hhy_hy33) April 15, 2022

ووجد الصحفي محمد بركات المشهد شديد التعبير في لبنان، وأنه بينما “ترشح ألف مرشّح في الانتخابات، ينشغل بال الناس بكلب قتلته امرأة انتقامًا لأنه عض ابنتها”.