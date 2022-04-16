أساء لرجل الدين.. بيان شديد اللهجة من الأزهر ضد مسلسل مصري مثير للجدل

أصدر الأزهر الشريف بيانًا شديد اللهجة بعد جدل كبير أثير حول مسلسل “فاتن أمل حربي” لمؤلفه إبراهيم عيسى، الذي يبث في الموسم الرمضاني الحالي في مصر ويناقش قضايا الأحوال الشخصية ويربطها بأمور فقهية، ويظهر رجل دين “بصورة غير لائقة”.

وحذّر مركز الأزهر العالمي للفتوى، في بيانه اليوم السبت، من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وهدم مكانة السُّنّة النبوية، وإذكاء الأفكار المتطرفة، وتشويه صورة عالِم الدّين في المجتمع.

وأشار إلى أن تعمُّد تقديم عالِم الدّين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل، الإمّعة، المعدوم المروءة، الدنيء النَّفس، العَيِيّ اللسان -في بعض الأعمال الفنيّة- تنمُّرٌ مُستنكَر، وتشويه مقصود مرفوض، ولا يتناسب وتوقير شعب مصر العظيم لعلماء الدِّين ورجاله.

وقال إن الشَّحن السَّلبي المُمنهج في بعض الأعمال الفنيّة تجاه الدّين وتشويه المفاهيم الدِّينية والقِيم الأخلاقية بهدف إثارة الجَدَل وزيادة الشُّهرة والمُشاهدات، نذير خطر يؤذن بتطرف بغيض ويهدّد الأمن الفكري والسِّلم المجتمعي واستقامته.

ولفت البيان إلى مكانة الشريعة الإسلامية وتكاملها وعصمتها وصلاحيتها لكلّ زمان ومكان، وأن تجديد الفكر وعلوم الإسلام حِرفة دقيقة يُحسنها العلماء الرَّاسخون في المحاضن العلمية المُتخصّصة.

وفنّد البيان ما يثار في بعض الأعمال الفنية بشأن حضانة الأولاد قائلًا إن طرح القضايا الدينية والمُجتمعية العادلة في قوالب مشبوهة يظلم هذه القضايا، واستخدام المنهج الانتقائي الموجّه في عرض مشكلة مجتمعية، لا يعرضها من جميع جوانبها، لا يُساهم في حلها، بل يُفاقمها، ويزيد الاستقطاب حولها، ويعكِّر السِّلم المُجتمعيّ، ويُصدّر للعالم صورة مُجتزأة وسلبية عن المجتمع المصري على غير الحقيقة والواقع.

أهم أدوار الإعلام الواعي

وأوضح بيان الأزهر أن التَّستُّر خلف لافتات حقوق المرأة لتقسيم المجتمع، وتصوير بعض الأفراد للتراث الإسلامي كعدوٍّ للمرأة، واستخدام الإعلام والدراما لتشويه هذا التراث، فكرٌ خبيث مغرض ويستهدف تنحية الدين جانبًا عن حياة الإنسان وتقزيم دوره ويدعو إلى استيراد أفكار غربية دخيلة على مُجتمعاتنا العربية والإسلامية بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن تغذية العُقول والنُّفوس بما يُسهم في بناء الإنسان ويُعزِّز من منظومة القِيم والأخلاق ويُشغِل الناس بالخير النافع، هو أهم أدوار الإعلام الواعي ومسؤولية دينية ووطنية مُشتركة وأمانة سيسألنا الله عزَّ وجلَّ عنها يوم القيامة.

وأثار مسلسل “فاتن أمل حربي” منذ عرض أولى حلقاته، جدلا وانتقادات واسعة في مصر، وهاجم نشطاء مؤلف المسلسل إبراهيم عيسى، محذرين من فتن يثيرها وسموم يحاول نشرها.

وتدور أحداث المسلسل، حول امرأة تعاني وطفلتها من مشكلات مع مُطلِّقها وتواجه بعض العقبات بسبب قانون الأحوال الشخصية الذي يحرمها من أطفالها إذا تزوجت من رجل آخر، حيث تتقدم بـ14 قضية وتتهم القانون بأنه لا ينصف المرأة.

بيان مطول من مركز #الأزهر للفتوى ردًا على ما جاء من إثارة للجدل في أمور فقهية بمسلسل "#فاتن_أمل_حربي" يحذر فيه من الاستهزاء بآيات القرآن الكريم، وهدم مكانة السُّنة النبوية، وإذكاء الأفكار المتطرفة، وتشويه صورة عالِم الدّين في المجتمع pic.twitter.com/FJ0H1UTUKM — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 16, 2022