الفنان المصري حسن يوسف يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الشعراوي (فيديو)

كشف الفنان المصري حسن يوسف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي عام 1998.

وأمس الخميس، قال يوسف خلال حواره في برنامج عبر فضائية mbc مصر الخاصة “أحببت معرفة كيف توفاه الله؟ فجلست مع أحد أبنائه وبعض من أقاربه، لمعرفة ما دار في اللحظات الأخيرة من حياته”.

وأضاف “قالوا لي.. كنا نجلس حول الشيخ حتى أمرنا بالخروج، قائلًا اتركوني ومن معي، فخرجنا ووقفنا على باب الغرفة، استمعنا له وهو يتكلم مع السيدة عائشة والسيدة نفيسة والسيدة زينب، حتى سمعناه يقول -حتى أنت يا رسول الله- إلى أن أسلم الروح وتوفاه الله”.

وأشار يوسف إلى أنه استعان بهذه المعلومات مستخدمًا إياها بالنص في العمل الدرامي “مسلسل إمام الدعاة” الذي تم إنتاجه عن حياة الشيخ، وبُثّ عام 2003.

وأوضح يوسف “بعد الإعلان عن وفاة الشعراوي، كان من الصعب الوصول إلى المسجد الذي شُيعت منه جنازة الشيخ بسبب كثرة الحاضرين”.

وتابع “واجهنا صعوبة شديدة في دخول قريته بسبب الاحتشاد الرهيب لحضور الجنازة”.

جدير بالذكر أن الشيخ محمد متولي الشعراوي وُلد في 15 أبريل/نيسان من العام 1911 بقرية دقادوس في محافظة الدقهلية، وقد حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، ثم ألحقه والده بالأزهر الشريف.

وتوفي الشيخ في 17 يونيو/حزيران عام 1998 عن عمر ناهز87 عامًا، وكانت برامجه التلفزيونية من أشهر البرامج الدينية التي يبثها التلفزيون المصري الرسمي، مثل برنامج “نور على نور” عام 1973، ثم برنامجه الأشهر الذي كان يذاع كل جمعة، ويقدّم فيه خواطره حول القرآن الكريم.