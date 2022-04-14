محاولة لإرسال “كباب تركي” إلى الفضاء.. هكذا انتهت الرحلة (فيديو)

احتفل صاحب مطعم للكباب في مدينة أضنة التركية (جنوب) بالذكرى الـ61 لأول رحلة فضاء بشرية من خلال محاولة إرسال سيخ من الكباب إلى الفضاء.

وقام صاحب المطعم ياسر أيدين وطاقم صغير من رواد الأعمال المحليين بتثبيت الكباب على صينية من الفلين متصلة بصندوق خاص لإرسال الطرود مصمم لتحمل الظروف القاسية الموجودة في الأماكن المرتفعة فوق سطح الأرض.

واحتوى الصندوق على جهاز تتبع وكاميرا حتى يتمكن الطاقم من متابعة مسار الكباب. وأطلق الصندوق وصينية الكباب في الغلاف الجوي للأرض بواسطة بالون هيليوم كبير.

وتمكنت صينية الكباب من الطيران لمدة 3 ساعات على ارتفاع يتراوح بين 35 إلى 40 كيلومترا، ثم انفجر البالون المحمّل بالكباب وسقط في البحر.

وعثر أيدين وفريق عمله على الطرد قبالة سواحل مقاطعة هاتاي التركية، على بعد حوالي 121 كيلومترا (75 ميلا) من موقع الإطلاق حيث وجد الكباب سليما إلى حد كبير.

وصرح أيدين لوسائل إعلام محلية أنه ينوي القيام بمحاولة أخرى لإرسال الطبق الحار بعيدا إلى الفضاء في المستقبل القريب.

وأعرب صاحب المطعم التركي عن أمله في أن يتمكن من توصيل الكباب الخاص به إلى جميع أنحاء العالم.

وتأتي محاولة ياسر أيدين وفريق عمله بالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي لرحلات الفضاء البشرية في 12 أبريل/نيسان من كل عام، إحياءً لذكرى يوري جاجارين رائد الفضاء السوفيتي الذي أصبح أول إنسان يحقق ذلك عام 1961.