بسبب شوكولاتة “كيندر”.. 150 إصابة بالسالمونيلا في 9 دول أوربية

أعلنت وكالتان أوربيتان للمراقبة الصحية تسجيل 150 إصابة بالسالمونيلا في 9 دول أوربية في الآونة الأخيرة، وأوضحت أن السبب هو “مصنع إنتاج بلجيكي” تابع لشركة “كيندر” (فيريرو) تم إغلاقه قبل بضعة أيام في مدينة أرلون جنوب شرق العاصمة بروكسل.

وقالت الوكالة الأوربية لسلامة الغذاء والمركز الأوربي للوقاية من الأمراض ومراقبتها في بيان مشترك “في 8 نيسان/أبريل 2022، سُجّلت 150 حالة مؤكدة ومحتملة من السالمونيلا”.

ولفتت الوكالتان إلى “تحديد منتجات محضّرة من الشوكولا المصنوع من جانب إحدى الشركات داخل مصنع إنتاج بلجيكي تم التعريف عنه على أنه أصل البؤرة الوبائية للسالمونيلا”، من دون ذكر المجموعة الإيطالية العملاقة بالاسم.

وأشار البيان إلى أن الإصابات “حصلت خصوصًا لدى أطفال دون سن 10″، وتم الإبلاغ عنها في 9 بلدان أوربية، هي ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا والسويد.

وتتسبب بكتيريا السالمونيلا بأعراض معوية حادة في بعض الأحيان بينها الإسهال والتشنجات المعوية وارتفاع طفيف في حرارة الجسم وحتى القيء، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفاة حتى الساعة.

ويلفت خبراء أوربيون إلى ضرورة إجراء تحقيقات إضافية “لتحديد المصدر الدقيق واللحظة المحددة للإصابة”، والبحث في “الاستخدام الأوسع للمواد الأولية المسببة للإصابات في مصانع أخرى”.

وفتح القضاء البلجيكي، الاثنين، تحقيقًا لتحديد مسؤوليات محتملة في داخل مصنع أرلون الذي سحبت وكالة سلامة الغذاء البلجيكية، الجمعة، ترخيصه بسبب النقص في شفافية القضية.

ورغم تعزيز الرقابة الصحية وتدابير النظافة، تم توزيع منتجات من الشوكولا ملوّثة بالسالمونيلا في أوربا والولايات المتحدة، ما قاد “فيريرو”، الجمعة، إلى الإقرار بوجود “ثغرات داخلية”.

Kinder chocolate recall extended to Cold Storage: SFA https://t.co/KWRUcpC346 — The Straits Times (@straits_times) April 13, 2022

وفور الكشف عن رابط بين منتجات “كيندر” والإصابات بالسالمونيلا نهاية مارس/آذار، إثر تحرّك في هذا السياق من السلطات البريطانية، سُحبت كميات من هذه المنتجات في بلدان أوربية عدة وفي الولايات المتحدة.

وأشارت “فيريرو” إلى أن تدابير السحب تشمل المنتجات كلها التي صُنعت في مصنع أرلون، بصرف النظر عن رقم المجموعات أو تاريخ انتهاء الصلاحية.

وتحركت 9 دول عربية، أحدثها الإمارات وسلطنة عمان والكويت والأردن، ضد هذا النوع من الشوكولاتة بعد تقارير تربط بينها وبين أزمة صحية في بريطانيا أدت إلى إصابة 63 شخصًا بتسمم غذائي.

وقالت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء الماضي، إنها “تأكدت من عدم وجود هذه الشوكولاتة بالأسواق المحلية”، وحذّرت نظيرتها القطرية و”مكتب السلامة الصحية للمنتجات” في المغرب، من شرائها أو تناولها، بسبب احتمال تلوّثها ببكتيريا السالمونيلا، وفق بيانات منفصلة.

الصحة: قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المستهلكين بخصوص منتجات (كندر)https://t.co/Dh0rfHAyoV — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) April 12, 2022

وقال جهاز حماية المستهلك المصري الأربعاء الماضي “قامت الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق بشن حملات كإجراء وقائي لجمع عينات من الشوكولاتة المذكورة لفحصها، والتأكد من خلوّها من السالمونيلا”.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في بيان، أول أمس الخميس، إنها اتخذت الإجراءات اللازمة للتأكد من خلوّ الأسواق المحلية من المنتج، موصية المستهلكين بتجنب استهلاكه، والتخلّص مما لديهم منه.