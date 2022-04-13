مصرع 10 أشخاص بينهم 5 أجانب في حادث تصادم مروع جنوبي مصر (فيديو)

لقي 10 أشخاص مصرعهم بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي وجُرح 14 آخرون في حادث تصادم مروع بمحافظة أسوان جنوبي مصر، اليوم الأربعاء، حسب بيان صادر عن المحافظة.

وأفاد البيان بأن “حادثًا مروريًّا بطريق أبو سمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين وبلجيكي، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس (الحافلة) السياحي وسيارة ربع نقل”.

ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم على طريق يربط معبد أبو سمبل السياحي ومدينة أسوان. وحسب البيان، فإن محافظ أسوان يشرف “على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث بإجمالي 14 سائحًا”، هم 8 فرنسيين و6 بلجيكيين.

وأكد بيان المحافظة أن المصابين “حالتهم مستقرة”، وتتراوح إصاباتهم بين “كسور وكدمات وجروح سطحية”.

بدورها، قالت وزارة الصحة المصرية إنها دفعت بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع حادث التصادم وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، وأشارت إلى أن الإصابات تراوحت بين جروح قطعية وكسور وسحجات وكدمات متفرقة.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي بمصر، صورًا ومقاطع مصورة تُظهر تفحم الحافلة.

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين والتراخي في تطبيق معايير الأمان، مما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة وإصلاح تلك المتهالكة لتقليل الحوادث.

ووفق إحصاءات رسمية، فقد لقي 7 آلاف شخص مصرعهم في حوادث سير خلال عام 2020 في البلد العربي الأكثر تعدادًا للسكان بما يتجاوز 103 ملايين نسمة.

وتحاول مصر إنعاش قطاع السياحة لديها الذي يُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، من خلال تهيئة المتاحف والأماكن التاريخية من جهة والشواطئ من جهة أخرى.

وكان العاملون بقطاع السياحة يأملون أن يكون الموسم السياحي منتعشًا، خصوصًا بعد استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وشرم الشيخ.

وتوقفت الرحلات لست سنوات بعدما فرضت موسكو حظرًا على الرحلات المباشرة إلى مصر، عقب تفجير بقنبلة استهدف طائرة تشارتر روسية بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ وأوقع 224 قتيلًا في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

بيد أن حرب روسيا على أوكرانيا التي اندلعت نهاية فبراير/شباط قد تؤثر على تطلّعات قطاع السياحة في مصر، خصوصًا أن الروس والأوكرانيين يشكلون النسبة الغالبة من الزوار الأجانب.