للصائمين في رمضان.. 10 مشروبات صحية و5 تزيد الشعور بالعطش

تعتبر العصائر والمشروبات الرمضانية أبرز ما يحرص الصائمون عليها في وجبة إفطارهم كل عام بالشهر المبارك. وتختلف آراء الصائمين بشأن هذه العصائر ولذتها ومناسبتها للجهاز الهضمي.

ويقدم الطبيب مختار فاتح بي ديلي المختص بأمراض الأطفال 10 نصائح تتعلق بالعصائر والمشروبات الصديقة للصائمين في رمضان.

يقول بي ديلي “بعد يوم طويل في رمضان، يجب على الصائم تناول مشروب خفيف في البداية، وعبره تستعد المعدة قبل تناول وجبة الإفطار الرئيسية”.

وأضاف “يتم تعويض الجسم بالسوائل التي فقدها أثناء الصيام خلال اليوم الطويل، وهناك فوائد لبعض العصائر الطبيعية وهي مصدر الفيتامينات والمعادن الغذائية والسكريات التي يحتاج إليها هذه بعضها:

1- التمر باللبن: يتم نقع التمر بعد نزع النوى في اللبن أو الحليب الدافئ مع إضافة القليل من عسل النحل حسب الرغبة، لمدة 3-4 ساعات، ويقدم على الإفطار لأنه سهل المضغ وقليل السكر.

2- الكركديه: من أفضل المشروبات لمتبعي الأنظمة الغذائية أو الحمية، لأنه قليل السعرات الحرارية وغني بفيتامين ج ويساعد على تقوية المناعة، ويقوي ضربات القلب، ومرطب ومنشط للهضم، يتم تناوله باردا أو ساخنا.

3- السوبيا: شراب مشهور في منطقة الخليج، منعش يناسب الأطفال والذين يعانون من النحافة، مفيد في علاج حصوات الكلى.

4- التمر الهندي: من المشروبات المشهورة في رمضان، ويحوي العناصر المفيدة مثل البوتاسيوم، وسكر العنب، وألياف، ونسبة كبيرة من الأحماض.

5- الخروب الطبيعي: أحد أهم العصائر في رمضان، لذيذ ومنعش يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ومدر للبول ويقوي مناعة الجسم.

6- قمر الدين (المشمش المجفف): غني بالفيتامينات والحديد، ويعتبر مبردا ومنعشا، يفيد في تنظيم عمل الأمعاء، يقوي الأعصاب ويفتح الشهية ومصدر للألياف.

7- الخشاف بالحليب: مشروب رمضاني يتم إعداده في بلدان عربية خاصة في مصر، يصنع من نقع مجموعة من الفواكه المجففة من المشمش، القراصيا، التين، الزبيب، جوز الهند، والتمر.

8- الجلاب: أحد المشروبات الرمضانية المحببة لما له من فوائد عديدة للصائم وكذلك طعمه اللذيذ والمنعش، حيث يخلط شراب التمر ودبس العنب وماء الورد والصنوبر والزبيب مع الثلج.

9- العرقسوس: يتم نقع الجذور في الماء لفترة، ويعتبر من المشروبات التي تناسب مرضى قرحة المعدة، كما يساعد على تقليل أعراض حموضتها، وكذلك فهو فاتح للشهية. ولكن يجب تناوله بحذر بالنسبة لمرضى ضغط الدم المرتفع.

10- عصير الدوم: يمنح الشعور بالانتعاش. تناوله فور انتهاء ساعات الصيام يعمل على الترطيب. يصنع من الثمرة الخاصة به وله فوائد في تقوية الذاكرة ومعالجة آلام الحلق وعلاج الالتهابات وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى قدرته على إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

وختم الطبيب بالقول “على الصائم الابتعاد عن المشروبات التي تحوي الكافيين، وكذلك مشروبات الطاقة والكاكاو الساخن والمشروبات الغازية التي تحوي كميات كبيرة من السكر، والعصائر الجاهزة المحلاة، هذه المشروبات بدلا من أن ترطب الجسم تعمل على إخراج السوائل منه وتزيد الشعور بالعطش”.