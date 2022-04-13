بعد اعتناقه الإسلام.. مدوّن كوري يوثّق زيارته للمرة الأولى إلى مكة والمدينة (فيديو)

نشر الكوري الجنوبي داود كيم -صانع المحتوى على يوتيوب- مقاطع فيديو لزيارته الأولى إلى الكعبة المشرفة بعد اعتناقه الإسلام.

وعبّر كيم عن سعادته بتجربة الصيام في رمضان، وأشاد بجمال الروح الأخوية ومميزات أداء الصلاة والعمرة في مكة المكرمة.

وقال كيم في منشور على حسابه في إنستغرام “أخيرًا أتيت إلى مكة، أنا أسعد الناس لأن الله اختارني، والله أتى بي إلى هنا، ما شاء الله بفضل الله، شكرًا لإعطائي فرصة القدوم إلى أقدس مدينة في العالم، أدعو الله لجميع الإخوة والأخوات من المسلمين أن يغفر الله ذنوبنا”.

ويتابع المدوّن على إنستغرام أكثر من 3 ملايين شخص، ونقل لمتابعيه زيارته إلى المدينة المنورة وخروج المصلين بعد التراويح.

ورصد كيم تجربة السحور استعدادًا للصيام وتوجهه إلى المسجد فجرًا للصلاة، واعتبر أن أداء الناس للصلوات حتى الصباح هو أمر ممتع للغاية.

وقال إنه يصلي كثيرًا ويتمنى أن يتقبل الله صلواته، وعبّر عن رغبته بالعودة إلى المسجد النبوي مرة أخرى.

وزار المدوّن الكوري جبل أُحد وقبر حمزة بن عبد المطلب عمّ رسول الله ﷺ، وساحة المعركة، موضحًا أنها تاريخية وتعود إلى 1400 سنة.

وأدى كيم الصلاة في مسجد قباء، وشرح لمتابعيه أن رسول الله ﷺ جعل من الإسلام دينًا قويًّا ثم بدأ في نشره، وأنه لم يستسلم رغم ما مرّ به، موضحًا أن الإسلام هو الدين الأسرع انتشارًا في العالم الآن.

ورافق أصدقاء كوريون في السعودية كيم إلى صلاة التراويح، وقال إنه لم يشعر بالوحدة منذ إسلامه لكون المسلمين جميعهم إخوة، مشيرًا إلى أنه بدأ يشعر بحقيقة الإسلام، وأن كل ما يُروَّج حوله من “بروباغندا” هو مزيف.