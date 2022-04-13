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صورة معتمرة وشقيقها في باحات الحرم المكي تغزو المنصات.. ما قصتها؟ (شاهد)

13/4/2022-|آخر تحديث: 13/4/202203:42 PM (مكة المكرمة)

حصدت صورة لمعتمرة -تستظل بأخيها أثناء صلاته في باحات الحرم المكي في رمضان- عشرات الآلاف من الإعجابات والتفاعلات على منصات التواصل العربية والعالمية.

وكان حساب “بالقلب مكة” على تويتر قد نشر الصور التي التقطها أحد المصورين المحليين، قبل أن يتداولها ناشطون على نطاق واسع لتغزو المنصات وتصل إلى صاحبتها المقيمة في الولايات المتحدة.

وعبّرت الشابة الفلسطينية المقيمة في أمريكا عبير النجار -في تغريدة لها على تويتر- عن بالغ تقديرها للتفاعل حول صورتها وأخيها خلال رحلتهما الأخيرة لأداء العمرة، كون الصورة كانت مصدر سعادة لكثيرين.

ووصفت رحلة العمرة بأنها كانت مميزة حقًا، وعبّرت عن امتنانها لأن لديها مثل هذه الصورة لتذكّرها، واختتمت مهنئة الجميع “رمضان مبارك لكم جميعًا”.

 

يشار إلى أن مصور اللقطات علّق في البداية على الصور أنها لمعتمرة تستظل بزوجها، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنه شقيقها.

ويحرص المسلمون على الإكثار من أداء العمرة في شهر رمضان اغتنامًا لأجر مضاعَف، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “عمرة في رمضان تعدل حجة معي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل