صورة معتمرة وشقيقها في باحات الحرم المكي تغزو المنصات.. ما قصتها؟ (شاهد)

حصدت صورة لمعتمرة -تستظل بأخيها أثناء صلاته في باحات الحرم المكي في رمضان- عشرات الآلاف من الإعجابات والتفاعلات على منصات التواصل العربية والعالمية.

وكان حساب “بالقلب مكة” على تويتر قد نشر الصور التي التقطها أحد المصورين المحليين، قبل أن يتداولها ناشطون على نطاق واسع لتغزو المنصات وتصل إلى صاحبتها المقيمة في الولايات المتحدة.

وعبّرت الشابة الفلسطينية المقيمة في أمريكا عبير النجار -في تغريدة لها على تويتر- عن بالغ تقديرها للتفاعل حول صورتها وأخيها خلال رحلتهما الأخيرة لأداء العمرة، كون الصورة كانت مصدر سعادة لكثيرين.

ووصفت رحلة العمرة بأنها كانت مميزة حقًا، وعبّرت عن امتنانها لأن لديها مثل هذه الصورة لتذكّرها، واختتمت مهنئة الجميع “رمضان مبارك لكم جميعًا”.

A local Mecca photographer caught this photo of me and my brother during our recent trip for Umrah. This was a really special trip so I’m grateful we have this photo to remember it and that it’s been a source of joy for so many 💚 Ramadan Mubarak y’all https://t.co/3XkDZU7EIx

— Abeer Najjar (@AbeerNajjar_) April 10, 2022