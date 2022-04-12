هكذا أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على قائمة أقوى جوازات السفر في العالم

كشفت شركة (هينلي) لتصنيف جوازات السفر عن تأثير كبير للعملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، على تصنيف وثائق السفر في العالم.

ويستخدم مؤشر شركة “هينلي” -مقرها لندن- بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لتصنيف 199 جواز سفر بناءً على المكان الذي يمكن لحامليه السفر إليه، من دون تأشيرة.

وضع الروس

وفرضت دول غربية عديدة بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوربي قيودًا على سفر المواطنين الروس، حيث أغلقت دول عديدة مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية وتوقف بعضها تمامًا عن معالجة طلبات الحصول على تأشيرة من المواطنين الروس.

وعلى الرغم من أن التأثير لم يتضح بعد في تصنيفات هذا العام، فإن التقرير يشير إلى أنه من المرجح أن يتغير هذا في الأشهر المقبلة.

وتقول الشركة إن الحرب في أوكرانيا “تحكم فعليًّا على جواز السفر الروسي بكونه غير مرغوب فيه في معظم أنحاء العالم المتقدم”.

وتراجعت روسيا 4 مراكز إلى 49 في الترتيب مقارنة بأوكرانيا التي ارتفعت إلى 34 هذا العام، في فجوة يعتقد أولئك الذين شاركوا في كتابة التقرير أنه من المرجح أن تتسع إذا استمر الصراع.

The world's most powerful passports for 2022 : My Dutch Passport gains access to 188 countries without needing a Visa ! https://t.co/9SCCE4pKO9 — KB #StandWithUkraine 🇺🇦 (@GalwayGirl2505) April 5, 2022

الأبواب مفتوحة للأوكرانيين

منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير/ شباط الماضي، قامت العديد من البلدان بتعديل سياسات الدخول الخاصة بها أو إسقاط متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الأوكرانية، مما يعني أن أوكرانيا قد ارتفعت إلى مستوى قياسي في التقرير.

وقال كريستيان كايلين، رئيس مجلس إدارة شركة “هينلي” وهو مخترع مفهوم مؤشر جواز السفر “نظرًا لانخفاض قيمة جواز السفر الروسي بسرعة وفتح العالم أبوابه للأوكرانيين، فمن الواضح أن جواز السفر الذي تحمله يحدد مصيرك ويؤثر بشكل كبير على الفرص المتاحة لك”.

وكان الاتحاد الأوربي قد وافق على خطة طوارئ للسماح للمواطنين الأوكرانيين بالعيش والعمل في أي من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وهذا يعني أن أوكرانيا تتمتع الآن بإمكانية الدخول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 143 دولة حول العالم.

وعلى صعيد الدول الأخرى تصدرت كل من اليابان وسنغافورة قائمة أفضل جوازات سفر في العالم عبر السماح لمواطنيها بالسفر إلى 192 دولة، في حين كان جواز السفر الأفغاني الأقل صلاحية، حيث يمكن صاحبه زيارة 26 دولة فقط من دون تأشيرة.

أقوى 10 جوازات في العالم

اليابان، يمكنك زيارة (192) دولة في العالم. سنغافورة (192) دولة. ألمانيا (190) دولة. كوريا الجنوبية (190) دولة. فنلندا (189) دولة. إيطاليا (189) دولة. لوكبسمبورغ (189) دولة. اسبانيا (189) دولة. النمسا (188) دولة. الدنمارك (188) دولة.

أضعف 10 جوازات سفر: