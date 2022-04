هكذا أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على قائمة أقوى جوازات السفر في العالم

كشفت شركة (هينلي) لتصنيف جوازات السفر عن تأثير كبير للعملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، على تصنيف وثائق السفر في العالم.

ويستخدم مؤشر شركة “هينلي” -مقرها لندن- بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لتصنيف 199 جواز سفر بناءً على المكان الذي يمكن لحامليه السفر إليه، من دون تأشيرة.

وفرضت دول غربية عديدة بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوربي قيودًا على سفر المواطنين الروس، حيث أغلقت دول عديدة مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية وتوقف بعضها تمامًا عن معالجة طلبات الحصول على تأشيرة من المواطنين الروس.

وعلى الرغم من أن التأثير لم يتضح بعد في تصنيفات هذا العام، فإن التقرير يشير إلى أنه من المرجح أن يتغير هذا في الأشهر المقبلة.

وتقول الشركة إن الحرب في أوكرانيا “تحكم فعليًّا على جواز السفر الروسي بكونه غير مرغوب فيه في معظم أنحاء العالم المتقدم”.

وتراجعت روسيا 4 مراكز إلى 49 في الترتيب مقارنة بأوكرانيا التي ارتفعت إلى 34 هذا العام، في فجوة يعتقد أولئك الذين شاركوا في كتابة التقرير أنه من المرجح أن تتسع إذا استمر الصراع.

